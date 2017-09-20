НБУ ожидает, что замедление роста экономики продолжится
В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что незначительное замедление прироста экономики продолжится во втором полугодии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"В этот период традиционно растет вес растениеводства. В этом году ожидается высокий урожай, однако будет несколько меньше по сравнению с рекордным предыдущим годом", - отмечает НБУ.
В отдельных видах деятельности рост замедлится на фоне повышающейся базы сравнения. Прежде всего это будет заметно в строительстве и других видах деятельности, которые зависят от инвестиционной активности. Инвестиционный спрос при этом останется высоким, считают эксперты Нацбанка.
Кроме того, улучшается ценовая конъюнктура на внешних рынках.
"В целом, текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия 2017 года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост по итогам 2017 года превысит прогноз Национального банка (1,6% г/г)", - добавили в НБУ.
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