Минимальная зарплата выросла до 3723 грн

С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине оставляет 3723 грн

Минимальная зарплата в Украине с сегодняшнего дня, 2 января, увеличилась до 3723 грн. Такая минимальная зарплата указана в законе о государственном бюджете на этот год.



В 2017 году минимальная зарплата составляла 3200 грн.



Таким образом, показатель вырос на 523 грн, или 16,34%.



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