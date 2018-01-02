Минимальная зарплата выросла до 3723 грн
02.01.2018 11:45
С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине оставляет 3723 грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Минимальная зарплата в Украине с сегодняшнего дня, 2 января, увеличилась до 3723 грн. Такая минимальная зарплата указана в законе о государственном бюджете на этот год.
В 2017 году минимальная зарплата составляла 3200 грн.
Таким образом, показатель вырос на 523 грн, или 16,34%.
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