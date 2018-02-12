Украина не подписала договор ОЭСР по борьбе с офшорами - Макеева

В ОЭСР считают, что задержка подписания Многосторонней конвенции может послать негативный сигнал международному сообществу

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS). Соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко, сообщила экс-заместитель министра финансов Елена Макеева.

"К сожалению, Украина не подписала Многостороннее соглашение (MLI) 24 января 2018 года в Париже, в последние дни отказавшись от участия в официальной церемонии. Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою преданность борьбе с офшорами", - сообщила Макеева у себя в Facebook.

По ее словам, минимальный стандарт включает, среди прочего, обязательный пересмотр действующих конвенций об избежании двойного налогообложения.

Макеева обнародовала письмо генсека ОЭСР Анхелем Гурриа в адрес Порошенко с призывом подписать конвенцию. "К сожалению, задержка украинской стороной подписания Многосторонней конвенции может послать негативный сигнал международному сообществу, что опорочит сложную работу, которую Украина уже проделала в отношении борьбы с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством", - сказано в письме.

Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.

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