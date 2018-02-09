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Минфин переходит на монетизацию льгот и субсидий

09.02.2018 10:50
Минфин сообщил о переходе на полную монетизацию льгот и субсидий

Министерство финансов заявило о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В случае принятия постановления средства на оплату жилищно-коммунальных услуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи Укрпочты с 1 апреля 2018 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов
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