Минфин переходит на монетизацию льгот и субсидий

Минфин сообщил о переходе на полную монетизацию льгот и субсидий

Министерство финансов заявило о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



В случае принятия постановления средства на оплату жилищно-коммунальных услуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи Укрпочты с 1 апреля 2018 года.



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