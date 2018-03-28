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Всемирный банк ожидает реформы системы надзора в соцсфере

28.03.2018 12:45
Во Всемирном банке призывают начать реформировать систему контроля в сфере социальной помощи в Украине
Сату Кахконен

Всемирный банк (ВБ) ожидает начала реформирования системы надзора и контроля в сфере социальной помощи в Украине в 2018-2019 гг. Об этом говорится в письме директора по делам Беларуси, Молдовы и Украины Всемирного банка Сату Кахкохен на имя министра социальной политики Андрея Ревы, сообщает Экономическая правда.

ВБ отмечает что Минсоцполитики относительно хорошо справляется с модернизацией системы социальной поддержки: выполнило шесть из 17 необходимых пунктов и получило $85 млн в бюджет. Выплаты по проекту достигли 31% предусмотренных на его реализацию средств.

"В 2018 году могут быть выполнены еще два индикатора, которые позволят получить в 2018 году еще $35 млн", - пишет Кахкохен.

Также она указывает на целесообразность своевременно создать социальную инспекцию.

Законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки, который предусматривает создание инспекции, Кабмин внес в парламент в октябре 2017 года. Закон должен был вступить в силу с января этого года, но так и не был принят парламентом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Всемирный банк
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