Доллар подорожал. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 мая, курс гривни по отношению к доллару снизился на 24 копейки и составил 39,665 грн за один доллар. Относительно евро национальная валюта подешевела на 33 копейки и составляет 43,0802 грн за один евро.
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