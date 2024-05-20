Доллар подорожал. Курс валют НБУ

НБУ зафиксировал курс гривни на уровне 39,665 грн за один доллар

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 мая, курс гривни по отношению к доллару снизился на 24 копейки и составил 39,665 грн за один доллар. Относительно евро национальная валюта подешевела на 33 копейки и составляет 43,0802 грн за один евро.

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