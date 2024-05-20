Долар подорожчав. Курс валют НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 21 травня, курс гривні відносно долара знизився на 24 копійки й склав 39,665 грн за один долар. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 33 копійки й становить 43,0802 грн за одне євро.
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