Долар подорожчав. Курс валют НБУ

НБУ зафіксував курс гривні на рівні 39,665 грн за один долар

Фото: depositphotos.com

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 21 травня, курс гривні відносно долара знизився на 24 копійки й склав 39,665 грн за один долар. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 33 копійки й становить 43,0802 грн за одне євро.

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