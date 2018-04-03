Госбюджет недовыполнили по доходам на 3%

С начала года доходы государственного бюджета составили 193,57 млрд грн

С начала года доходы государственного бюджета составили 193,57 млрд грн, что на 6,185 млрд грн или 3,1% меньше планового показателя. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.



В марте госбюджет получил 82,12 млрд грн доходов, что на 809 млн грн млн грн, или 1%, больше плана.



По сравнению с мартом 2017 года доходы госбюджета в минувшем месяце увеличились на 19,41 млрд грн или на 31%. В целом за первый квартал этого года доходы к аналогичному периоду прошлого года перевыполнены на 18,81 млрд грн или на 10,8%.



Налоговые поступления в январе-марте принесли бюджету 92,47 млрд грн, что на 4,44 млрд грн или на 4,5% меньше планового показателя, тогда как таможенные - 74,9 млрд грн, не дотянув 1,7 млрд грн или 2,3% до плана.



В марте поступления по налогам достигли 45,26 млрд грн, что на 11% выше ожидаемого уровня. Таможенные поступления за март показали негативный тренд и снизились на 14,2% в сравнении с запланированным показателем - до 25,23 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 4,8%.



С начала года НДС был возмещен на суму 33,65 млрд грн, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе мартовское возмещение составило 10,1 млрд грн по сравнению с 11,51 млрд грн в феврале этого года и 9,92 млрд грн - в марте прошлого.



Общий фонд госбюджета за январь-март был недовыполнен по доходам к плану на 4,7% - 175,5 млрд грн, что на 8% больше показателя за первые три месяца 2017 года.



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