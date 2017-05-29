Регулятор внепланово проверит 25 страховщиков

Регуляторная служба согласовала запросы Нацкомфинуслуг на проведение внеплановых проверок страховщиков

Государственная регуляторная служба 26 мая согласовала запросы Нацкомфинуслуг на проведение 35 внеплановых проверок 25 страховщиков, пишет Finclub.

Три проверки будет запланированы в Украинская транспортная страховая компания.

По две - в Галицкая, Эталон, Киевский страховой дом, Альфа-Гарант, Европейский страховой союз, Краина, ВУСО, Здорово.

По одной - в Оранта-Сич, Уника, Украинская пожарно-страховая компания, Экспресс Страхование, Мега-Гарант, Кредо, Ингосстрах, ПЗУ Украина, Доминанта, Ренессанс Життя, Страховой капитал, Оранта, Княжа Виена Иншуранс Груп, Страховая компания ТАС, Киев Ре, Арсенал Страхование.

ГРС рассмотрела обращения регулятора финансового рынка от 11, 15, 16, 17, 18 мая. "Госрегуляторная служба согласовывает Нацкомфинуслуг проведение внепланового меры государственного надзора (контроля) на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении его законных прав", - говорится в согласовании ГРС.

19 мая ГРС выдала 15 разрешений на внеплановые проверки 12 рисковых страховых компаний и одной компании по страхованию жизни в связи с нарушением прав физлиц - клиентов страховщиков. Проверки направлены в компании Европейский страховой союз, Краина, Провидна, НАСК Оранта, Княжа Виенна Иншуранс Груп, Украинская страховая группа, Киевский страховой дом, Эталон, Галицкая, СО Доминанта, Ренессанс Життя, ВУСО, Профессиональное страхование.