Объем денежных переводов в Украину в III квартале вырос на 5%

Частные лица перевели в Украину в третьем квартале около $1,5 млрд

Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил $1,438 млрд. Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, это на на $69 млн, или на 5%, больше, чем в предыдущем квартале.



По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года объем частных денежных переводов в Украину вырос на $127 млн, или на 9,7%.



По данным НБУ, в том числе через корсчета банков за этот период поступило $591 млн, через международные платежные системы - $581 млн, неформальными каналами - $266 млн.



Из полученных средств оплата труда составляла $957 млн, причем $172 млн поступили по неформальным каналам.



Наибольший объем средств поступил из РФ (24,7%), США (13,4%), Германии (6,6%), Кипра (5,9%) и Великобритании (5,7%).



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