С начала года в Украину перевели $1,75 млрд

Сумма денежных переводов в Украину с начала года составила 1,75 млрд - на 128 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сумма денежных переводов в пределах Украины с начала года составила $3,18 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на $606 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook.



За границу было переведено $207 млн, что на $61 млн меньше прошлогоднего показателя. В Украину поступило $1,747 млрд - на $128 млн ниже, чем в прошлом году.







В третьем квартале сумма переводов в пределах Украины составила $1,742 млрд (рост на $268 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Украины - $1,745 млрд (рост на $106 млн), в Украину - $1,647 млрд (на $43 млн больше).







Всего за указанный период создано 34 системы перевода денег, из которых 27 систем созданы резидентами Украины и семь - нерезидентами.







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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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