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ЦПК отозвал иск о рассекречивании решения по спецконфискации

15.11.2017 18:25
ЦПК отозвал иск о рассекречивании решения Краматорского суда, касающегося спецконфискации "денег Януковича"
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Центр противодействия коррупции (ЦПК) отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о конфискации $1,5 млрд беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает Украинская правда.

Во время заседания представитель компании Akemi Management подал ходатайство о приобщении компании в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

По словам представителя, решением Краматорского суда у Akemi Management конфисковали определенную сумму средств, из-за чего компания имеет собственный интерес к рассекречиванию приговора.

По мнению директора ЦПК Дарьи Каленюк, ГПУ использует участие Akemi Management по делу против ЦПК, чтобы обвинить центр в поддержке компаний, связанных с Януковичем. "Мы отзываем наш иск и не поддерживаем дальше наших исковых требований", - сообщила Каленюк.

28 марта Краматорский городской суд конфисковал $1,5 млрд Януковича и его окружения. Этим же приговором суд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании Газ Украины-2020 Аркадия Кашкина.

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23 октября ЦПК подал иск против генерального прокурораЮрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и госпредприятия Информационные судебные системы.

ЦПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной, требовал отменить ряд решений, которыми были засекречены приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Госбюджет, Генпрокуратура
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