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Кабмин принял решение о монетизации субсидий

08.11.2017 14:42
Кабинет министров запустил первый этап монетизации субсидий с 1 января 2018 года

Кабинет министров Украины 8 ноября принял решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 г. Соответствующий проект постановления Кабмина был разработан Министерством финансов и поддержан украинскими и международными экспертами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве уведомили, что реформирование системы расчетов за субсидиями будет состоять из трех этапов:

1. Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий, предоставляющих услуги.

2. Подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов, их верификация и т. д.).

3. Монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Сейчас Кабмин принял решение начать первый этап реформирования, который с 1 января 2018 г. введет монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг.

"Цель этих изменений - переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами за субсидиями между государством и исполнителями услуг", - сообщили в Минфине.

Монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах по субсидиям:

- Расчет прямо из Казначейства без каких-либо протоколов;

- Четкие сроки проведения расчетов за субсидиями (до 24 числа);

- Самостоятельный выбор исполнителями услуг поставщика энергоносителей и расчет "живыми" средствами от субсидий;

- Прозрачное начисления субсидий фактических объемом потребления услуг.

Как отметили в министерстве, такой подход к реформированию системы субсидий является требованием зарубежных партнеров Украины - МВФ, Всемирного банка, ЕС и ЕБРР.

Ранее сообщалось, что в Украине со 2 ноября начинается пилотный проект по монетизации субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: субсидии
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