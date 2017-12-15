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Украинцы получат пенсии за январь-2018 в декабре этого года

15.12.2017 15:52
Кабмин решил выплатить украинцам пенсии за январь следующего года в декабре этого года
Фото: пресс-служба НБУ

Украинцы получат пенсии за январь 2018 года в декабре 2017 года, как это уже было годом ранее. Об этом говорится в постановлении Кабмина N970 от 13 декабря.

Такая мера призвана обеспечить своевременную выплату пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года, объясняет правительство.

В соответствии с текстом документа, финансирование и выплата пенсий в декабре 2017 года будет производиться лицам, которым выплачивается пенсия на их текущие счета в банках и через национального оператора почтовой связи (Укрпочта) согласно датам выплат, определенным Пенсионным фондом по согласованию с Минсоцполитики.

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал проект закона о повышении пенсий военнослужащим и работникам правоохранительных органов и направляет документ в Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, КМУ
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