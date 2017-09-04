ГПУ закрыла производство против Данилюка - СМИ

По словам источников в Кабмине, Генпрокуратура закрыла производство в отношении министра финансов

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против министра финансов Украины Александра Данилюка. Об этом пишет Громадське, ссылаясь на источники в правительстве.



Ранее ГПУ начала проверку министра финансов по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.



Сам министр сообщил, что узнал о проверке из прессы. Позже он подал апелляцию и попросил ГФС проверить его налоговую отчетность.



Данилюк в 2010-2014 гг. занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.



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