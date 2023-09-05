Статус банкрота как выход из "долговой ямы" для физлиц: что нужно знать?

По состоянию на сегодняшний день в Украине признано банкротами менее двадцати физлиц.

В условиях войны украинцам все труднее выполнять свои кредитные обязательства. Если еще в начале 2022 года доля неработающих кредитов (NPL) физлиц в банках, согласно данным НБУ, составляла 9% (20,97 млрд грн), то уже по состоянию на август 2023 года она была 24,24% (51,42 млрд) грн).

В настоящее время банки всячески проявляют свою заинтересованность в реструктуризации проблемных долгов и предлагают физлицам разные варианты их погашения.

В то же время украинцы все больше, в основном в соцсетях, интересуются процедурой: как стать банкротом? Таким образом они хотят "по объективным причинам" избавиться от постоянно растущих кредитов за счет начисления процентов и "назойливых" коллекторов.

Банкротство физических лиц управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков называет в комментарии LIGA.net действительно эффективным и действенным механизмом для выхода из "долговой ямы".

"Это, грубо говоря, процесс, позволяющий физическим лицам урегулировать свои финансовые неурядицы по тем же принципам, по которым это осуществляет целое государство", – отмечает он.

Такой механизм начал действовать в Украине с момента введения Кодекса по процедурам банкротства (КУзПБ). Его законодательное закрепление, по словам Боярчукова, вывело украинцев на новый уровень экономической и юридической грамотности.

Например, в США возможность физических лиц начать собственную процедуру банкротства позволила тысячам американских граждан преодолеть последствия известного финансового кризиса 2008 года.

До вступления в силу Кодекса восстановить свою платежеспособность или быть признанным банкротом могли только юридические лица.

Адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко рассказал LIGA.net, что впервые судебное решение по банкротству физического лица было принято в марте 2020 года.

Это постановление Хозяйственного суда Запорожской области от марта 2020 г. по делу № 908/3329/19. Здесь суд удовлетворил иск физического лица, признал его банкротом и применил процедуру погашения долгов физического лица.

Как говорится в материалах суда, должник заключил кредитный договор на сумму почти $89 000 с принадлежащим Дмитрию Фирташу "Надра Банком", а в 2015 году был признан неплатежеспособным. Деньги были использованы для покупки ценных бумаг. Однако указанный кредит вовремя возвращен не был. У должника отсутствовало имущество для взыскания, а штрафные санкции значительно превышали сумму основной задолженности. В результате суд согласился с признанием физлица банкротом.

В общей сложности на сегодняшний день есть около двадцати судебных решений по признанию физического лица банкротом.

Условия для банкротства

Саму процедуру банкротства физического лица юристы называют нелегкой. К тому же в зависимости от конкретных обстоятельств она может быть усложнена разными факторами. Начиная с признания недействительными сделок, заключенных должником, заканчивая разделением общего имущества супругов.

"При этом инструмент, призванный приносить пользу, при неверном использовании может нанести только вред. Так что без профессионального юридического сопровождения, без должной оценки перспектив и целесообразности такой процедуры инициирование собственной процедуры банкротства для физического лица может превратиться из спасательного круга в сомнительную авантюру", – предостерегает Максим Боярчуков.

Инициатором процедуры банкротства физического лица по закону может выступать исключительно само это физическое лицо. Для этого условием является то, что должник не был привлечен к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с его неплатежеспособностью.

Само же инициирование собственной процедуры банкротства является своеобразным предупреждением для кредиторов о том, что это их единственный и последний шанс получить удовлетворение своих требований.

"Подавая в суд заявление об открытии производства по делу о собственном банкротстве, физическое лицо должно быть готово к тому, что кредиторы приложат все возможные усилия и воспользуются всеми средствами, чтобы получить свое", – говорит Максим Боярчуков.

Основанием для инициирования физическим лицом процедуры собственного банкротства являются:

- не осуществление выполнения денежных обязательств в размере более 50% от месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев;

- есть постановление по исполнительному производству об отсутствии имущества, на которое может быть обращено взыскание, например, имущество в залоге;

- имеющаяся угроза неплатежеспособности – обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности должника в ближайшее время выполнять денежные обязательства.

"Несмотря на то, что закон не уточняет сами обстоятельства, они должны быть достаточно серьезными, чтобы суд принял их во внимание. Например, это может быть медицинское заключение, в частности необходимость значительной суммы на медицинское лечение, получение инвалидности, длительную потерю трудоспособности и т.д.", – отмечает Виталий Сокуренко.

Законодательное требование относительно минимального размера задолженности физического лица необходимого для инициирования собственной процедуры банкротства по состоянию на сегодняшний день отсутствует.

"Ранее пункт 1 части 2 статьи 115 КУзПБ предусматривал, что для открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица размер просроченных обязательств должен составлять не менее 30 размеров минимальной зарплаты. Согласно Госбюджету на 2023 год, это 201 000 грн. Однако действие в Украине военного положения внесло свои коррективы, в результате чего эта норма была исключена", – говорит Боярчуков.

Сокуренко говорит об указанном в Кодексе перечнее долгов, которые нельзя списать из-за процедуры банкротства:

долги по алиментам;

долги по ЕСВ (может возникнуть только у ФЛП);

долги по возмещению вреда, повлекшего увечья, повреждение здоровья, смерти;

штрафы, пеня, другие финансовые санкции;

долги по налогам, сборам.

В случае, если такие долги есть, их придется уплатить. Только после этого суд сможет списать другие долги по процедуре банкротства.

Дела о банкротстве рассматриваются хозяйственными судами по месту жительства физического лица. Признать банкротом можно любое физическое лицо, удовлетворяющее условиям этой процедуры.

Механизм и цена процедуры

Процедура банкротства физического лица, по словам Виталия Сокуренко, начинается с соответствующего заявления этого же физлица в Хозяйственный суд. Вместе с заявлением должен быть представлен план реструктуризации долгов и право на имущественное состояние должника.

В последней отмечается имущество должника и членов семьи, превышающее 30 минимальных зарплат. В случае если должник расстался меньше, чем за 3 года до момента подачи такого заявления, как движимое, так и недвижимое имущество бывшего партнера также вписывается в декларацию.

Уплата судебного сбора за подачу заявления физическим лицом о возбуждении дела о банкротстве законом о судебном сборе не предусмотрена.

Однако, как отмечает Боярчуков, согласно п.12 ч.3 ст. 116 КУзПБ к заявлению в обязательном порядке следует добавить доказательство авансирования вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца исполнения полномочий. Согласно положениям ч.2 ст.30 КУзПБ вознаграждение управляющего реструктуризацией составляет пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в месяц. Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2023 году составляет 2684 грн. Таким образом авансирование вознаграждения арбитражному управляющему составит 40 260 грн.

Эта сумма перечисляется не управляющему, который еще не назначен, а на депозитный счет суда. Самого арбитражного управляющего по процедуре судья назначает уже на основе заявления, если другие условия начала производства соблюдены.

Также следует учесть расходы на правовую помощь. Они определяются опционально, по договоренности.

Таким образом становится понятно, что для того, чтобы начинать процедуру банкротства, сумма самого "неподъемного" долга должна превышать такие расходы.

Следует понимать, что суд не сразу признает банкротство. Сначала будет начата процедура восстановления платежеспособности из-за попытки реструктурировать долги – договориться с кредиторами. Этим будет заниматься арбитражный управляющий. Возможными последствиями здесь Сокуренко называет: отсрочку платежа, продление сроков оплаты, списание (прощение) части долга, прощение финансовых санкций, пени и т.д.

Также может иметь место приобщение к процедуре определенных гарантов, оплаты долгов третьими лицами. На процедуру реструктуризации отводится 120 дней.

Второе – это может быть решение суда о банкротстве или закрытии дела. Суд утверждает имущество, за счет которого будет происходить погашение долгов – так называемая ликвидационная масса. Сюда входит и часть в общем имуществе супругов.

Не может быть включен в "ликвидационную массу":

жилье, если оно является единственным местом проживания семьи должника (при условии, что квартира до 60 кв. м общей площадью; или если жилая площадь не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи; жилой дом – до 120 кв.м). Исключение есть когда жилье – это предмет обеспечения (ипотека, залог);

счета в пенсионных фондах и фондах соцстрахования;

суд может исключить имущество общей стоимостью до 30 минимальных зарплат (201 тыс. грн в 2023 году), если оно неликвидно, а также имущество, необходимое для удовлетворения неотложных потребностей должника-банкрота и членов его семьи.

имущество родственников; однако они могут выплатить долг по плану реструктуризации с их добровольного согласия.

Также на период от начала производства до объявления банкротом или закрытия дела на лицо налагаются некоторые ограничения: запрет быть поручителем; запрет заключать договор займа или пожизненного содержания, перевода долга; запрет продавать имущество, если его стоимость превышает 10 минимальных зарплат (67 тыс. грн. в 2023 году)", – отмечает Виталий Сокуренко.

Последствия банкротства

КУзПБ предусматривает определенные ограничения в отношении лиц, признанных банкротами:

человек признан банкротом, 5 лет не может начинать новую процедуру банкротства (исключение – погасить полностью долги по предварительной процедуре);

в течение пяти лет после признания его банкротом физлицо обязано перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога в письменном виде сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам таких договоров;

не может считаться лицом с безупречной деловой репутацией в течение трех лет после признания его банкротом.

"Последствия этого могут быть разными: негативная кредитная история и отказ банков при выдаче кредитов, также запрет на независимой профессиональной деятельности в качестве адвоката, частного нотариуса, работать в системе финансового мониторинга и т.д.", – отмечает Сокуренко.

Среди положительных аспектов для физического лица, вытекающих из процедуры банкротства, юристы выделили:

требования, неудовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, считаются погашенными (ч.6 ст. 133 КУзПБ).

консолидация всех имущественных вопросов должника в рамках одного дела о банкротстве;

прекращение начисления штрафов, финансовых санкций, а также процентов по обязательствам должника (п.2 ч.1 ст. 120 КУзПБ);

налоговый долг, возникший в течение трех лет до дня постановления определения об открытии производства по делу о неплатежеспособности должника, признается безнадежным и списывается в процедуре реструктуризации долгов должника (ч.2 ст. 125 КУзПБ);

возможность реструктуризации долгов;

реализация имущества должника под контролем суда, что позволит должнику остаться с достаточным имуществом для достойной жизни.

Совершенствование законодательства

В то же время государство пытается адаптировать законодательство в соответствии с сегодняшними реалиями. В частности, был разработан законопроект №7442. Он предусматривает вход в процедуру банкротства для тех, кто лишился бизнеса или жилья в связи с войной.

Этот проект вступил в силу в качестве закона 29 июля 2023 года. Предусматривает упрощение доступа хозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ, к судебным процедурам банкротства и повышению эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения.

"Предполагается, что дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению должника, если проведение боевых действий привело к его неплатежеспособности, без осуществления авансирования вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда. При этом должник должен заключить соглашение с арбитражным управляющим о выполнении последним полномочий по делу о банкротстве (неплатежеспособности) до его закрытия с оплатой вознаграждения арбитражного управляющего на условиях, определенных таким соглашением", – отметил директор Департамента по вопросам банкротства Министерства юстиции Владислав Филатов.

Также законом предусмотрены компенсаторные и дополнительные механизмы, позволяющие более эффективно применять судебные процедуры банкротства. В частности, относительно времени рассмотрения дела и размера полученных кредиторами средств.