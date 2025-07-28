В ближайшие два года произойдет обострение кризиса в Беларуси – разведка Украины

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В первом полугодии 2025 года беларуская экономика демонстрирует признаки стагнации на фоне углубления интеграции с Россией и ограничений от западных санкций. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

По оценкам украинской разведки, темпы роста ВВП Беларуси замедлились до 2,1%, что на 2,9 процентного пункта ниже, чем в первом полугодии 2024 года. Инфляция достигла 7,3%.

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"Спад объясняется шоковой ситуацией в сельском хозяйстве (минус 8,1 % в годовом измерении) и сокращением спроса на беларуские товары в России – ключевом торговом партнере, на который приходится 60 % товарооборота. Поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в РФ снизились более чем на 70 %", – сообщает СВРУ.

В январе-апреле внешнеторговый дефицит Беларуси вырос до $856 млн. За этот период экспорт уменьшился на 0,3%, тогда как импорт вырос на 4,7%. Промышленное производство прибавило лишь 0,3%, и этот рост поддержан преимущественно внутренним спросом.

"Стагнация российской экономики (минус 4 % в годовом измерении в I квартале) ограничивает финансовые возможности Минска. Ухудшение платежного баланса подпитывает риски быстрой девальвации беларуского рубля, что ударит по покупательной способности и социальной стабильности", – отмечает Служба.

Санкции стран Запада, по оценкам разведки, существенно ограничили возможности Беларуси для диверсификации, что еще больше укрепило ее зависимость от российских рынков, логистики и финансовых ресурсов.

"По данным СВРУ, минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года по инерции после 2024-го. В 2026-2027 гг. произойдет обострение кризиса – из-за падения доходов населения и дальнейшего затягивания белорусской экономики в российскую стагфляционную орбиту", – прогнозирует Служба внешней разведки Украины.