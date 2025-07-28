У найближчі два роки відбудеться загострення кризи в Білорусі – розвідка України

Економіка Білорусі в стагнації через інтеграцію з Росією

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У першому півріччі 2025 року білоруська економіка демонструє ознаки стагнації на тлі поглиблення інтеграції з Росією та обмежень від західних санкцій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За оцінками української розвідки, темпи зростання ВВП Білорусі вповільнилися до 2,1%, що на 2,9 відсоткового пункта нижче, ніж у першому півріччі 2024 року. Інфляція сягнула 7,3%.

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"Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в Росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у РФ знизилися більш ніж на 70 %", – повідомляє СЗРУ.

У січні–квітні зовнішньоторговельний дефіцит Білорусі зріс до $856 млн. За цей період експорт зменшився на 0,3%, тоді як імпорт зріс на 4,7%. Промислове виробництво додало лише 0,3%, і це зростання підтримане переважно внутрішнім попитом.

"Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", – наголошує Служба.

Санкції країн Заходу, за оцінками розвідки, суттєво обмежили можливості Білорусі для диверсифікації, що ще більше зміцнило її залежність від російських ринків, логістики та фінансових ресурсів.

"За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. У 2026-2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту", – прогнозує Служба зовнішньої розвідки України.