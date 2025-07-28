Ощадбанку мало "Гулливера": будет судиться с Полищуком в Лондоне

Государственный банк продолжит взыскание долгов с подсанкционного бизнесмена, у которого уже забрали небоскреб

Киевские небоскребы. Гулливер - справа (Фото: depositphotos.com)

Государственный Ощадный банк привлек иностранных юристов из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и инициировал иск в Лондонский суд международного арбитража против подсанкционного бизнесмена Виктора Полищука. Об этом сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Иск будет рассматриваться в рамках взыскания оставшейся части долга по кредиту, предоставленному в 2006 году компании "Три О" под залог торгово-офисного комплекса "Гулливер" в центре Киева.

Основанием для международного арбитража стала личная гарантия бизнесмена. Вместе с Полищуком ответчиком выступает компания Lavish Ventures Limited, которая является одним из гарантов.

"Поскольку среди обеспечения обязательств существует личная гарантия Виктора Полищука, предусматривающая разрешение спора в Лондонском суде международного арбитража, то Ощадбанком привлечен иностранный юридический советник Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и инициирован соответствующий иск против Виктора Полищука и компании Lavish Ventures Limited (которая является одним из гарантов выполнения кредитного соглашения)", – говорится в сообщении.

Открытый в 2013 году "Гулливер" строили за кредит от Ощадбанка и Укрэксимбанка с погашением в 2025 году. Из-за экономических трудностей во время пандемии коронавируса в 2020 году кредит реструктуризировали с продлением до 2044 года, дополнительно обеспечив личным поручительством Полищука. После реструктуризации сумма долга выросла до $675 млн.

В 2024 году на фоне полномасштабной войны должник – компания "Три О" – прекратил обслуживать кредит, и банки начали процедуру принудительного взыскания долга и наложения взыскания на предмет ипотеки, которая свершилась 26 июля 2025 года.

"Гулливер" находится под арестом в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов компанией "Три О". Новые владельцы будуть инициировать снятие ареста.

Стоимость "Гулливера", по последним данным, составляет 7,6 млрд грн, то есть меньше чем $200 млн.