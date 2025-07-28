Ощадбанку замало "Гулівера": судитиметься з Поліщуком у Лондоні

Державний банк продовжить стягнення боргів з підсанкційного бізнесмена, у якого вже забрали хмарочос

Київські хмарочоси. "Гулівер" – праворуч (Фото: depositphotos.com)

Державний Ощадний банк залучив іноземних юристів з Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan та ініціював позов до Лондонського суду міжнародного арбітражу проти підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука. Про це повідомила пресслужба банку в понеділок.

Позов розглядатиметься в рамках стягнення решти боргу за кредитом, наданим у 2006 році компанії "Три О" під заставу торговельно-офісного комплексу "Гулівер" в центрі Києва.

Підставою для міжнародного арбітражу стала особиста гарантія бізнесмена. Разом із Поліщуком відповідачем виступає компанія Lavish Ventures Limited, що виступає одним із гарантів.

"Оскільки серед забезпечення зобов'язань існує особиста гарантія Віктора Поліщука, що передбачає вирішення спору в Лондонському суді міжнародного арбітражу, то Ощадбанком залучено іноземного юридичного радника Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та ініційовано відповідний позов проти Віктора Поліщука та компанії Lavish Ventures Limited (яка є одним із гарантів виконання кредитної угоди)", – йдеться в повідомленні.

Відкритий у 2013 році "Гулівер" будували за кредит від Ощадбанку та Укрексімбанку з погашенням у 2025 році. Через економічні труднощі під час пандемії коронавірусу у 2020 році кредит реструктуризували з продовженням до 2044 року, додатково забезпечивши особистою порукою Поліщука. Після реструктуризації сума боргу зросла до $675 млн.

У 2024 році на тлі повномасштабної війни боржник – компанія "Три О" – припинив обслуговувати кредит, і банки розпочали процедуру примусового стягнення боргу та накладення стягнення на предмет іпотеки, яка завершилася 26 липня 2025 року.

"Гулівер" перебуває під арештом у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків компанією "Три О". Нові власники будуть ініціювати зняття арешту.

Вартість "Гуліверу", за останніми даними, становить 7,6 млрд грн, тобто менше ніж $200 млн.