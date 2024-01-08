Личные инвестиционные счета: как получить доходы без уплаты налогов и помочь государству

Что нужно знать о готовящемся к внедрению на рынке инструменте – личных инвестиционных счетах

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущей публикации мы рассмотрели нетипичные механизмы секьюритизации, которые используются в США, Великобритании и других странах Западной Европы и могут быть применены в Украине. В этой публикации мы переходим к новому инструменту, который призван помогать физическим лицам приумножать собственные сбережения, – лицевым инвестиционным счетам.

Предпосылки появления

Цель любого инвестора – получить доходы от своих инвестиций. Такие доходы называются пассивными и включают в себя: доходы, полученные в виде процентов, роялти, дивидендов, инвестиционной прибыли, страховые выплаты и возмещения.

Как правило, такие доходы получаются от операций на рынках капитала и облагаются налогом в установленном законодательством порядке. Обычно вопрос налогообложения может иметь решающее влияние при выборе инструментов для инвестирования.

Почти все пассивные доходы облагаются налогом в Украине по ставке 18% (налог на доходы физических лиц) и 1,5% (военный сбор).

Также есть пассивные доходы, облагаемые по более низким ставкам:

доходы в виде дивидендов, начисленных резидентами, облагаются налогом по ставке 5% (налог на доходы физических лиц) и 1,5% (военный сбор);

доходы в виде дивидендов, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и неплательщиками налога на прибыль, облагаются налогом по ставке 9% (налог на доходы физических лиц) и 1,5% (военный сбор).

И, конечно, есть исключения, при которых вообще отсутствует налогообложение. К примеру, доходы, полученные от операций с государственными ценными бумагами, освобожденные от указанных налога и сбора.

Такие меры принято принимать, когда очевидна необходимость повышения привлекательности внутренних рынков капитала, а именно – операций с ценными бумагами.

Большинство стран внедряют комплексные программы, предполагающие долгосрочное развитие фондового рынка, в том числе с использованием отличных правил налогообложения. Данная задача выполняется, в том числе, через введение так называемых лицевых инвестиционных счетов, дающих возможность получения дохода не только от спекулятивных операций с ценными бумагами и получения дивидендов и процентов, а также возможность использования "налогового щита" (от англ. Tax Shield – использование финансовых инструментов, накопленных убытков или определенной структуры капитала, позволяющих экономить на налоговых вычетах).

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В мире этот инструмент существует уже не первый год. Несколько десятилетий в США, Канаде, Британии, Японии и других странах граждане используют личные инвестиционные счета как средство сбережения и накопления своего состояния.

Конечно, особенности использования таких счетов отличаются от страны к стране. Это может проявляться в определенных ограничениях относительно объектов инвестирования с таких счетов, срочности, возможности пополнять досрочно снимать средства и других аспектов.

Но общим для всех стран остается интерес в стимулировании граждан самостоятельно формировать инвестиционные корзины, наполняя экономику длинными денежными средствами. Население получает налоговые льготы от государства, но при этом ограничено в досрочном выводе денег.

А какая правовая основа для функционирования инвестиционных счетов есть у нас?

Пока такой инструмент, как личные инвестиционные счета, только готовится к внедрению в Украине. Подготовлен законопроект, согласно которому предусмотрены особенности использования инвестиционных счетов. Такие счета будут открывать и обслуживать инвестиционные фирмы, деятельность которых регулируется НКЦБФР.

Так что конкретно даст этот законопроект?

Гражданин Украины будет иметь возможность обратиться в инвестиционную фирму с целью открытия лицевого инвестиционного счета: одного счета с периодом действия не менее 1095 дней и еще одного счета с периодом действия не менее 2555 дней.

После открытия такого счета гражданин имеет право вносить на него средства с целью их вложения в инвестиционные активы.

При соблюдении всех ограничений по функционированию счета (срок действия, непревышение лимита суммы, снятие не ранее установленного срока) владелец освобождается от налогообложения доходов, полученных от операций по этому счету.

Основные параметры лицевых инвестиционных счетов

Рассмотрим более подробно ключевые характеристики будущего инструмента, чтобы лучше понять его природу.

Срок действия. Поскольку через личные инвестиционные счета планируется привлекать в экономику "длинные деньги", соответственно, будет установлен и минимальный срок, в течение которого средства должны находиться на счете. Это – 1095 дней для лицевых среднесрочных счетов (ЛСС) и 2555 дней для лицевых долгосрочных счетов (ЛДС). Важно помнить, что налоговые преференции (т.е. отсутствие налогообложения накопленных средств) будут действовать именно при соблюдении этих периодов.

Лимит ежегодного взноса. Будет установлен размер максимального годового взноса на инвестиционный счет. Для ЛСС – 300 малых заработных плат. Для ЛДС – сумма не будет ограничена. Привязка лимита к такому показателю как минимальная заработная плата позволит динамически отражать экономические изменения.

Активы, в которые могут осуществляться инвестиции. Инвесторы смогут вкладывать средства в любые ценные бумаги, доступные на рынках капитала. Что касается ограничений по составу активов, которые могут покупаться за счет средств, внесенных собственником инвестиционного счета, то они будут определяться решениями НКЦБФР.

Налоговые преференции. Возможность быть освобожденным от налогов является поощрением и мотивацией для инвестора. Так человек будет иметь аргументы, почему средства должны "работать" в экономике, а не, условно говоря, лежать дома под подушкой.

Досрочное снятие. Если инвестор решит вывести средства со счета ранее минимально установленного срока его действия, то накопленная сумма будет облагаться налогом на общих основаниях (18% + 1,5%). Если инвестор захочет частично снять средства раньше срока истечения счета, то он сможет это сделать, но такая сумма должна быть не более 10% от общей суммы всех внесенных взносов.

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Инвестиционная фирма – главный партнер. Открыть счет новоиспеченному инвестору поможет инвестиционная фирма. Конечно, у любого инвестора может возникнуть опасение относительно долгосрочного сотрудничества с одной инвестиционной фирмой. Можем сразу успокоить потенциальных пользователей данного инструмента – по решению владельца счет может быть переведен из одной инвестиционной фирмы в другую и никаких рисков потери информации или необходимости начинать все сначала (уже с новой инвестиционной фирмой) не будет.

Выводы

Внедрение лицевых инвестиционных счетов еще на один шаг приблизит Украину и отечественные рынки капитала к стандартам и многообразию инструментария, что уже давно понятно и привычно для наших западных партнеров.

Использование данного инструмента будет иметь положительный эффект для государства, бизнеса и инвесторов (держателей счетов). Государство получит "длинные деньги", которые помогут наполнить рынки капитала ликвидностью, бизнес получит дополнительный капитал для развития, а инвесторы – надежный и действенный инструмент для инвестирования собственных сбережений без налогов.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net