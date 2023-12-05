Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущих публикациях мы сформировали общее понимание сути секьюритизации, ее цели и роли каждого из ее участников. В сегодняшней публикации мы рассмотрим нетипичные механизмы секьюритизации, применяемые в США, Великобритании и других странах Западной Европы и применяемые в Украине.

Секьюритизация – это, в частности, механизм превращения будущих денежных потоков в реальный капитал. Единственным необходимым условием применения секьюритизации является наличие прогнозируемого денежного потока, то есть секьюритизировать можно любые денежные поступления, имеющие стабильную динамику.

Следовательно, использование секьюритизации ограничивается не ипотечными или автомобильными кредитами, а воображением финансистов и действующим законодательством. В целях демонстрации значительного потенциала указанного механизма рассмотрим его нетипичные примеры применения.

Секьюритизация "нетрадиционных" активов

Финансовые институты США и Великобритании относят к нетрадиционным активам, на основе которых структурируют ценные бумаги (выплаты по ним генерируются не ипотечными поступлениями) задолженность по кредитным картам, кредитам на авто, займам на обучение или лизинг ликвидного оборудования и т.д..

Объемов и видов нетрадиционных активов, поступления по которым ежегодно секьюритизируются, становится все больше. Согласно данным аналитиков американской инвестиционной компании Income research+management (IR+M), в 2021 году объем использования нетрадиционной секьюритизации вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, а общая сумма эмитированных нетрадиционных структурированных ценных бумаг превысила 90 миллиардов долларов США.

Быстрое питание

Наибольшей сферой использования корпоративной секьюритизации (мы ее рассматривали в предыдущих статьях) сейчас являются заведения быстрого питания, удельный вес которых составляет около 75% от всех ценных бумаг корпоративной секьюритизации. Среди них наибольшее количество операционных активов секьюритизировалось корпорацией Domino's Pizza на общую сумму около более 5 миллиардов долларов. Последняя корпоративная секьюритизация компанией Domino's Pizza проведена в апреле 2021 года. В проспект серии 2021-1 вошли два класса ценных бумаг:

ноты класса A-2-I с фиксированной годовой ставкой доходности в 2,662%, периодом обращения 7,5 года на сумму 850 миллионов долларов США;

ноты класса A-2-II с фиксированной годовой ставкой доходности в 3,151%, периодом обращения 10 лет на сумму 1 миллиард долларов США.

Общая сумма проспекта составляет 1,85 млрд долларов США. Оба класса ABS получили инвестиционный рейтинг.

Первоочередной целью проведения корпоративной секьюритизации было желание реструктуризации существующего долга путем досрочного погашения облигаций с плавающей процентной ставкой, существенно возросшей в то время. Остальное компания направила на выкуп акций и увеличение оборотных средств для обще корпоративных нужд.

Кейс Domino's Pizza наглядно демонстрирует, как квалифицированное использование корпоративной секьюритизации повышает эффективность бизнеса. Важно обратить внимание, что финансисты Domino's Pizza в процессе секьюритизации задействовали различные денежные потоки, генерирующие операционную деятельность компании. Иными словами, механизм секьюритизации не имеет ограничений в выборе денежного потока. К тому же, не обязательно секьюритизировать весь денежный поток, генерируемый операционным активом.

Практика применения WBS фармацевтическими компаниями доказывает, что секьюритизировать можно только часть такого актива. Фармацевтические компании, как правило, секьюритизируют поступление от роялти от запатентованных лекарственных средств, однако, учитывая зависимость объемов роялти от торговых марок материнской компании, многие инициаторы корпоративной секьюритизации не готовы полностью передавать лицензию на препарат в компанию специального назначения. В таких условиях между оригинатором (собственником актива) и компанией специального назначения заключаются многосоставные договоры о перекрестном лицензировании, в которых, в частности, определяется юридический статус лицензии при ухудшении финансового состояния материнской компании или ее банкротства.

В условиях, когда отчуждение операционных активов от компании-оригинатора невозможно, целесообразно использовать секьюритизацию будущих потоков денежных средств (future flow securitization – FFS). При условии применения этого механизма компания специального назначения получает право требования на весь или часть секьюритизированного потока и аккумулирует поступления на своих счетах.

Механизмы секьюритизации предоставляют большие возможности для украинских компаний. Отечественные фармацевтические холдинги могут профинансировать научно-исследовательские работы по новым препаратам, путем секьюритизации денежных потоков от существующих препаратов.

Медицинские центры и стоматологические клиники могут профинансировать покупку нового оборудования, модернизацию помещений заведения и т.п. путем секьюритизации будущих денежных поступлений от пациентов.

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Существует значительное количество украинских сетей кинотеатров, спортивных центров, заведений питания, которые могли бы профинансировать свое развитие через эмиссию ценных бумаг, обеспеченных поступлениями отдельных франшиз.

Секьюритизация неба

Специфика реализации авиаперевозок требует использования дорогостоящей техники и оборудования (самолеты, вспомогательная техника, запчасти и т.п.). Поэтому авиационные компании в своей деятельности традиционно используют значительные объемы долгового финансирования, поэтому многие разнообразные механизмы секьюритизации применяются по всем направлениям деятельности отрасли.

Авиаперевозчики, как правило, не владеют самолетами, а пользуются ими на основании договора о лизинге, уплачивая специализированным лизинговым компаниям регулярные платежи. Поступления от лизинга уплачиваются определенными суммами и в определенные сроки, что создает возможность упрощенного формирования пулов по подобным лизинговым обязательствам для включения в проспект эмиссии ценных бумаг. Из-за своей предсказуемости и распространенности, лизинговые платежи чаще других денежных потоков авиакомпаний подвергаются секьюритизации. В частности, в 2022 году, авиализинговая корпорация Global Jet Capital Domestic Tracker LP, используя компанию специального назначения Business Jet Securities осуществила эмиссию трех классов ценных бумаг, обеспеченных поступлениями от пула лизинговых обязательств и других задолженностей от пользования 48 бизнес-джетами, общая сумма свыше 600 миллионов долларов США.

Аренда контейнеров

На сегодняшний день главным каналом международного обмена товарами являются морские перевозки. Доставка экспортируемых товаров производится в контейнерах, перевозимых танкером. Обычно компания-перевозчик не заинтересована держать у себя на балансе значительное количество контейнеров, поскольку неизвестно, сколько из них арендуют в следующем рейсе. Следовательно, существуют компании-владельцы контейнеров, которые сдают контейнеры в аренду разным рейсам разных перевозчиков в зависимости от спроса. Поскольку поступления от такой аренды можно спрогнозировать, они успешно секьюритизируются. Права на поступление от арендных платежей формируются в пулы и передаются компании специального назначения. Однако риск по таким ценным бумагам больше, поскольку арендная плата за пользование контейнером меняется в зависимости от спроса, времени проведенного в море и т.д.. Учитывая, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, это обуславливает большие перспективы применения такой секьюритизации.

Коммунальные платежи и задолженность

Лидером по использованию коммунальной секьюритизации являются США. Помимо развитого фондового рынка и национальной культуры инвестирования, ширина объема использования секьюритизации обусловлена рядом нормативно-правовых актов об обеспечении и сохранении конкуренции, позволяющих одной компании заниматься лишь одним из трех этапов деятельности по предоставлению коммунальных услуг: выработка (добыча), транспортировка, распределение (продажа конечному потребителю). То есть секьюритизации подпадает реализация производимого товара, например электроэнергии, оплата транспортировки этого товара и коммунальные счета потребителей. Коммунальной секьюритизацией (utility securitization) является эмиссия ценных бумаг, снабженных будущими денежными потоками от выручки компании. К примеру, в июне 2023 года коммунальная компания Southern Indiana Gas and Electric Co. (SIGECO) через компанию специального назначения выпустила ценные бумаги с двумя старшими траншами сроком погашения 13 и 26 лет на общую сумму 341,4 миллиона долларов США. Оба транша получили самый высокий инвестиционный рейтинг (ААА), в обеспечение облигаций вошли будущие поступления от счетов за газ 151 651 потребителя и счетов за электроэнергию 115 145 потребителей.

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Указанные механизмы могут быть успешно использованы в Украине. Объемы потребления коммунальных услуг, особенно юридических лиц, подвергаются относительно точному прогнозу. Коммунальные тарифы хозяйствующих субъектов, в отличие от тарифов домохозяйств, начисляются в полной мере, что заметно увеличивает сумму отдельных счетов.

За счет платных дорог можно построить все дороги

Очень интересная практика есть у западноевропейских стран по финансированию строительства дорог. Да, все автодороги там делятся на платные и бесплатные. Отличие платных дорог от бесплатных очевидно – водители, желающие воспользоваться более комфортными автодорогами, должны оплатить стоимость такой услуги, и именно эти платежи являются стабильным будущим денежным потоком, который также можно секьюритизировать. Подобная модель финансирования позволяет планировать работы в долгосрочной перспективе и при этом не нагружать этими расходами государственные бюджеты.

А какая музыка Вам нравится?

Влияние британского музыканта, художника и актера Дэвида Боуи также отразилось на развитии финансового инжиниринга. В 1997 году Боуи совместно с Prudential Insurance Company привлек 55 миллионов долларов США путем эмиссии 10-летних ценных бумаг, обеспеченных поступлениями от роялти 25-ти студийных альбомов. Структурированные бумаги Боуи стали первым случаем секьюритизации пула прав на интеллектуальную собственность музыкального исполнителя. Успех кейса Боуи способствовал популяризации секьюритизации роялти среди других музыкантов.

Доходы мобильных операторов

Телекоммуникационные компании США и Великобритании успешно закрывают свои потребности в инвестициях за счет эмиссии ценных бумаг, обеспеченных поступлениями по дебиторской задолженности своих клиентов. В частности, в 2022 году компания T-Mobile осуществила эмиссию пятилетних бумаг на сумму более 842 миллионов долларов США. Контракты телекоммуникационных компаний США, как правило, носят долгосрочный характер и часто могут предусматривать приобретение и обслуживание техники.

Телекоммуникационные операторы Украины, секьюритизировав часть своих будущих поступлений, могут профинансировать, например, установку вышек 5G интернета, чем увеличат количество клиентов и сумму среднего поступления. Специфика деятельности мобильных операторов Украины несколько иная, чем в США, однако механизм секьюритизации можно адаптировать для отечественных компаний.

Банки знают, что секьюритизировать можно не только доходы

В США банки в начале 2000-х годов начали использовать новую конфигурацию структурирования – секьюритизацию не диверсифицированных платежных прав (DPR), представляющих собой права банка-оригинатора в отношении денежных требований и платежей, связанных с платежными поручениями клиентов. То есть банк фактически секьюритизирует не собственные, а клиентские будущие поступления на корреспондентский счет, открытый в другом банке.

Выводы

Рассмотренные примеры доказывают, что применение механизма секьюритизации позволяет привлекать финансирование, контролируя абсолютно любой денежный поток, имеющий признаки стабильности. Таким образом, создается не просто возможность привлечения значительного объема инвестиций, а строится более сложная и эффективная структура распределения капитала в экономике.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net