Учетная ставка НБУ с июля снизилась с 25% до 16%. Однако средняя ставка по кредитам для физлиц за этот период снизилась лишь на 0,8 пункта – с 22,8% до 22%. Средняя ставка по депозитам – с 15,8 до 15%.

Банками, где ставка по депозитам для физлиц сроком на 12 месяцев снизилась наиболее существенно, являются Мотор-Банк – с 18,5% до 13%, Сенс Банк, Радабанк – с 16% до 14,5%, Идея Банк – с 17,33 % до 15,75%, А. Bank – с 17% до 15,75%.

Среди банков, в которых изменение учетной ставки вообще не отразилось на годовой ставке на депозитах – Банк Львов, Полтава Банк – 16%, Международный Инвестиционный Банк – 15,5%, Универсал Банк и monobank – 15%, Альянс Банк – 14%, Ощадбанк – 13,25%.

Наибольшие процентные ставки по депозитам сроком 12 месяцев украинцам предлагают Агропросперис Банк – 17,25%, Аккордбанк – 17%, Кристалбанк – 16,75%.

Большие ставки банки предлагают на более короткие депозиты. Скажем, разместить депозит сроком на 3 месяца под максимальные 19% можно в Аккордбанке, Идея Банке, А. Bank, Радабанке.

Конкретно определить банки по самым низким процентным ставкам по кредитам сложно. Здесь в самих банках процент зависит от цели, на которую берется кредит, того, какой это кредит по счету (как правило, на первый кредит процентные ставки ниже), финансового состояния заемщика, его кредитной истории и т.д.

Слабую восприимчивость банковских ставок к снижению ставки НБУ многие пытаются объяснить тем, что обычно между действиями регулятора и влиянием их на экономику есть временный лаг в 6-12 месяцев.

Однако, в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Максим Орищак отмечает: "Банковский сектор – это аванпост экономики и действия регулятора, тем более такие мощные, как снижение процентной ставки на 9 процентных пунктов, играются банками гораздо быстрее. В течение 1-3 месяцев".

Одной из вероятных причин медленного уменьшения ставок по банковским продуктам, по словам аналитика, может оказаться неуверенность сектора в устойчивости политики НБУ.

"Годовая инфляция в Украине в октябре достигла 5,3%, но если выходить из форвардного индикатора на год вперед, то ее уровень будет около 10%, а, возможно, и выше", – отмечает он.

Орищак считает, что при текущем уровне процентной ставки НБУ в 16% это дает регулятору очень незначительное пространство для дальнейшего снижения. Если 14 декабря (день очередного заседания правления НБУ по монетарной политике) регулятор снизит ставку до 14–15%, то это может быть последний шаг вниз. Значит банкам нет смысла спешить с дальнейшим уменьшением ставок по своим продуктам.

Отметим, согласно сообщению регулятора, члены Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают снижения в декабре учетной ставки. Большинство – на 1 процентный пункт – до 15%. Некоторые – на 2 пункта – до 14%.

Не в пользу снижения ставок по банковским продуктам говорит и долговой рынок. Ставки по однолетним гособлигациям Украины в гривнях находятся сейчас на уровне 27,74%. Ставки по годовым гособлигациям США в долларах на отметке 5,25%.

"Разрыв в 22,49 пункта говорит о высоких девальвационных рисках гривни. Этот риск также учитывается и банками в ставках по кредитам и депозитам", – отмечает Орищак.

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Аналитик также обращает внимание на структуру депозитных ставок. В нормальной ситуации, по его словам, долгосрочные процентные ставки должны быть выше краткосрочных, но сейчас ситуация обратная. Ставки по 3-месячным и 6-месячным вкладам (14,39% и 14,98% соответственно) выше ставок по 9-месячным и 12-месячным (14,30% и 14,38%). То есть риски в ближайшие 3-6 месяцев выше, чем на горизонте 9-12 месяцев.

Такая же картина на долговом рынке. Процентные ставки по однолетним гособлигациям Украины (27,7%) выше, чем по 3-летним (17,8%).

"Следовательно, самые высокие риски сконцентрированы на горизонте следующих 6-12 месяцев, когда максимально защитное финансовое поведение граждан может быть наиболее оправданным", – заключает Орищак.

Повлиять на ситуацию со ставками на кредиты и депозиты может принятый парламентом 21 ноября Закон №9656-д, которым вводится повышенный налог на прибыль банков: 50% в 2023 году и 25% в последующих годах против 18%, действовавших до принятия Закона.

Так, по мнению президента Ассоциации украинских банкиров (АУБ) Андрея Дубаса, повышение налога на прибыль банков может спровоцировать увеличение финучреждениями ставок по кредитам и снижение депозитов. Это должно обеспечить стабильную прибыльность в условиях более высокого налога.

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В самих банках изменение ставок по кредитам и депозитам комментируют осторожно.

"Пока изменения ставок в Кредобанке не ожидается, однако эта позиция может измениться, учитывая позицию рынка и возможное дальнейшее снижение учетной ставки НБУ, что имеет существенное влияние на изменение ставок в нашем банке", – говорит LIGA.net руководитель управления пассивных операций Департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Ярина Василенко.

Со снижением учетной ставки со стороны НБУ в Кредобанке снизили ставку на депозиты в национальной валюте в сроке 4 месяца на 1 пункт и в сроке 6 месяцев на 1,5 пункта.

Несмотря на это, изменение ставок на вклады, по словам Ярины Василенко, не привело к снижению уровня привлечения средств клиентами в банк. "По состоянию на сегодняшний день оценка депозитного портфеля Кредобанка, учитывая последние изменения в ставках на вклады в национальной валюте, является положительной. Клиенты продолжают хранить деньги на депозитах в Кредобанке, а также привлекаются новые клиенты и новые средства", – отмечает она.

О значительном росте объема депозитов, несмотря на снижение ставки по ним, говорит LIGA.net и председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

"Объем депозитов значительно вырос. Потому что, в принципе, у нас сейчас есть такой феномен: несмотря на уменьшение количества проживающих в стране людей за счет того, что есть большие выплаты военным, общие выплаты населению, они на том уровне, как и до войны. Но ведь потребление снизилось. Это все привело к тому, что деньги накапливаются и депозиты растут быстрее кредитов", – говорит он.

Вместе с тем Черненко отмечает: "Мы видим, что с понижением ставок на кредиты у нас немного повысился спрос на кредиты. Хотя, по сравнению с довоенным периодом, спрос на кредиты значительно меньше".

Как уже ранее сообщала LIGA.net, в течение октября, по данным НБУ, депозитный портфель в целом в банковской системе увеличился на 6,8 млрд грн (0,7%) и в настоящее время превысил 1 трлн грн.

Чистые гривневые кредиты физическим лицам в ІІІ квартале увеличились на 9,2% квартал к кварталу. Такой рост наблюдался во всех группах банков, кроме иностранных. Больше гривневые кредиты нарастил государственный ПриватБанк. Он увеличил свои объемы портфеля на четверть – до 25,9% квартал к кварталу.