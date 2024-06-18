Лондонская фондовая биржа 17 июня сообщила о неудачной попытке Министерства финансов Украины договориться с кредиторами о списании от 25% до 60% долга по государственным облигациям. Минфин предложил частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов. Но так и не смог с ними договориться.

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Для развивающихся стран предел негативного влияния госдолга на экономику находится на уровне 65-70% от ВВП. В Украине это соотношение превысило 85%.

Последняя официальная информация о состоянии государственного долга Украины от Минфина датируется концом апреля. В то время государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $151,52 млрд.

В конце мая информационная справка о государственном и гарантированном государством долге Украины, как это принято делать ежемесячно, на сайте Минфина не появилась.

На запрос LIGA.net относительно госдолга, угроз, которые он несет, и вариантов выхода из него в Минфине, ответили, что в настоящее время существует эмбарго от юристов на любую коммуникацию по этому поводу. Пока не будет получено определенного решения по реструктуризации.

Подробно раскрывать тему государственных долгов министр финансов Сергей Марченко в начале июня не захотел и перед депутатами Верховной Рады. Сказал только, что ведутся переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации.

"Ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными. И мы сможем с вами отдельно относительно них поговорить", – сказал тогда Марченко.

Государственный долг – это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов.

С началом полномасштабного вторжения России на нашу территорию Украина достаточно серьезно погружается в долги. Так, еще на конец 2021 года государственный и гарантированный долг Украины составлял $97,96 млрд. А уже к концу 2022-го сумма превысила $111 млрд, 2023-го – свыше $145 млрд.

В настоящее время расходы страны значительно превышают ее доходы. Каждый месяц это ориентировочно плюс $350 млн к общей сумме государственного и гарантированного госдолга.

К тому же госзаймы Украины идут не на развитие экономики типа строительства заводов, инфраструктуры и прочего, а для продолжения военных действий. И это, как отмечает в комментарии LIGA.net CO-CEO, основатель компании SpiceProp Наталья Бойко, означает, что после завершения войны экономических возможностей для выплаты растущего госдолга у страны будет меньше, чем когда она делала эти заимствования.

"Более того, из-за войны налогооблагаемая база (граждане и предприятия) – главный источник доходов государства – сократится. Чем дольше идут боевые действия, тем хуже госфинансы", – говорит Наталья Бойко.

В довоенный период среднее соотношение госдолга к ВВП в Украине составляло около 46%. В 2022 году соотношение составляло 78,4%. По итогам прошедшего года это соотношение составляет 84,4%.

При его превышении экономический рост теряет два процентных пункта в год. Если соотношение идет выше 77-80%, у страны начинаются серьезные экономические проблемы. Выше 90% – темпы роста ВВП сокращаются вдвое. Тогда финансировать госдолг почти невозможно.

"При таком подходе значение 84,4% в 2023 году в Украине говорит о быстром приближении к долговому кризису. Рост за год на шесть процентных пунктов. Если так продолжится, то к концу 2024 года он перевалит за 90%. А это уже почти предкризисные уровни Греции. Если мировая экономика в 2024-2025 году испытает спад, греческий сценарий станет неизбежным для Украины", – считает Наталья Бойко.

Греция долгое время жила с отношением госдолга к ВВП около 100%. И когда произошел мировой кризис 2008-2009 годов, у правительства Греции просто не было средств для финансирования государства. А занимать под разумную ставку никто не хотел из-за высоких рисков дефолта.

В период 2010-2015 годов Греция обращалась в ЕС за тремя пакетами помощи. Стране пришлось пройти очень тяжелый период. При этом значение госдолга в ВВП так и не вернулось к докризисному уровню. В 2023 году оно составляло 161%.

Для украинской экономики разрушительно выглядит и то, что наращивание государственного долга идет из внешнего источника. В настоящее время 71,52% из общей суммы государственного долга – это внешние заимствования. С другой стороны, в текущей ситуации выбора у Украины нет.

Впрочем, внешние заимствования откладывают негативные экономические последствия для будущего.

Несмотря на то, что государству сейчас не приходится сильно расширять денежную массу для финансирования расходов, девальвировать национальную валюту, сокращать выплаты, раздувать инфляцию и т.д., это может иметь место в будущем, если внешний государственный долг не будет прощен. Он может лечь тяжелым бременем даже на последующие поколения.

1 июня Министерством финансов была спрогнозирована сумма будущих выплат по государственному долгу до 2050 года с подробной ежегодной росписью. Так, в 2024 году Украина должна выплатить по госдолгу 1,02 трлн грн.

Доходы госбюджета на 2024 год запланированы на уровне 1,8 трлн грн.

В 2025 году – 889 млрд грн. В 2026-м – 635 млрд грн. В 2027-м – 549 млрд грн. 2028-й – 459 млрд грн, 2029-й – 432 млрд грн, 2030-й – 411 млрд грн.

На период 2031-2049 годов разбито 4,086 трлн гривен. Наименьшая сумма на 2049 год – 87,61 млрд грн.

Впрочем, если сравнивать этот прогноз с тем, который Минфин размещал 1 мая, видно, что в новом прогнозе суммы к выплатам выросли. Тогда сумма прогнозируемых министерством выплат составляла в 2025 году около 870 млрд грн. В 2026-м – 621 млрд. В 2027-м – 536 млрд грн. В 2028-м – 457 млрд. В 2029-м – 430 млрд.

Очевидно, что это связано с понижением курса гривни. В последний день апреля официальный курс гривни, установленный НБУ, был на уровне 39,6688 грн/доллар. В последний день мая – 40,4832 грн/доллар.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита.

Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнях и долларах по курсу НБУ на последний день отчетного периода.

Структурная нехватка иностранной валюты создает высокий дефицит торгового баланса страны. Между тем расплачиваться по внешним долгам нужно именно в долларах и евро.

"В итоге выходит спираль. Из-за постоянного ослабления гривни объем госдолга растет. Для его обслуживания нужно снова занимать и одновременно "резать" госрасходы. Уровень жизни летит в пропасть, а страна выходит на траекторию неизбежного долгового кризиса", – говорит Наталья Бойко.

Для того чтобы избежать негативного сценария, с точки зрения Натальи Бойко, должно быть выполнено два условия. Первое и главное – это завершение войны. Тогда госрасходы на десятки миллиардов долларов можно сократить. Второе обязательное условие – это прощение внешних долгов Украине.

Вариантов такого "прощения" может быть много. Это поэтапное списание, частичное списание, отсрочка по выплатам процентов или тела кредитов, снижение ставок и т.д.