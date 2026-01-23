581 млн грн убытков. Директору финдепартамента КГГА объявили о подозрении из-за выпуска облигаций
Директору департамента финансов КГГА объявили о подозрении в служебной халатности. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, с 2020 по 2023 годы чиновник согласовал выпуск облигаций местного займа.
"Таким образом он занял для столичного бюджета под проценты почти 2,6 млрд гривен при том, что городской бюджет не нуждался в займах, поскольку доходы превышали расходы. Вследствие уплаты процентов и других платежей для обслуживания займа, убытки столичного бюджета составляют 581 млн гривен, что установлено проведенной экспертизой", – говорится в сообщении.
КГГА 23 января сообщала об обысках в кабинетах, а также дома у директора департамента.
"В департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению", – говорится в заявлении.
- В 2021 году власти Киева сообщали, что планируют выпустить муниципальные облигации на 1,1 млрд грн для финансирования дефицита бюджета развития и на инфраструктурные проекты.
