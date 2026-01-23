581 млн грн збитків. Директору фіндепартаменту КМДА оголосили про підозру через випуск облігацій
Директору департаменту фінансів КМДА оголосили про підозру у службовій недбалості. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, з 2020 по 2023 роки посадовець погодив випуск облігацій місцевої позики.
"Таким чином він позичив для столичного бюджету під відсотки майже 2,6 млрд гривень при тому, що міський бюджет не мав потреби у позиках, оскільки доходи перевищували видатки. Внаслідок сплати відсотків та інших платежів для обслуговування позики, збитки столичного бюджету становлять 581 млн гривень, що встановлено проведеною експертизою", – йдеться у повідомленні.
КМДА 23 січня повідомляла про обшуки у кабінетах, а також вдома у директора департаменту.
"У департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання", – йдеться у заяві.
- У 2021 році влада Києва повідомляла, що планує випустити муніципальні облігації на 1,1 млрд грн для фінансування дефіциту бюджету розвитку та на інфраструктурні проєкти.
