Американский банк JP Morgan запустил свою криптовалюту. Чего ожидает от проекта

Цифровая валюта JPM Coin банка JPMorgan Chase на этой неделе впервые будет задействована в коммерческих транзакциях. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главу платежного подразделения банка Такиса Георгакопулоса.

Введение собственной криптовалюты позволит банку экономить 75% затрат на расчетно-кассовые операции.

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Первым пользователем JPM Coin стала крупная технологическая компания.

В связи с новыми исследованиями в сфере блокчейна и цифровых валют JPMorgan также создал новое подразделение Onyx, в котором задействовано более 100 сотрудников.

CEO Onyx Умар Фарук заявил, что банки могут взимать комиссию в размере нескольких центов с каждой транзакции для подтверждения данных на блокчейне. Это поможет избежать расходов на исправление ошибок и создать модель, в которой участники сети смогут зарабатывать деньги. Помимо всего прочего, большим преимуществом будет оцифровка платежных чеков.

Коммерческий запуск проекта будет осуществлен в течение нескольких месяцев, сказал он. JPMorgan также намерен создать специализированные платежные каналы для центральных банков, заинтересованных в разработке собственных цифровых валют.

Ранее Фарук заявил, что CoinsJPM не является деньгами как таковыми. "Это цифровая валюта, представляющая доллары США, которые хранятся на определенных счетах в JPMorgan Chase N.A. Монета JPM всегда имеет стоимость, эквивалентную $1. Когда один клиент отправляет деньги другому через блокчейн, монеты JPM переводятся и мгновенно выкупаются на эквивалентную сумму в долларах США, сокращая время расчета", – рассказал Фарук.

Запуск собственной криптовалюты J.P. Morgan анонсировал в прошлом году. J.P. Morgan стал первым банком в США, который создал и успешно протестировал цифровую монету - JPM Coin, представляющую фиатную валюту.

JPMorgan назвал биткоин будущей заменой золота.

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Наталия Софиенко

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