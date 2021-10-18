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"Антиахметовский" законопроект рассмотрят на этой неделе

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:09
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада рассмотрит так называемый ресурсный законопроект №5600 на этой неделе. Такое решение приняли 18 октября на согласительном совете.

"Большой интерес вызывает законопроект 5600, т.е. это ресурсный законопроект, который стоит на этой неделе", – сказал глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Также спикер парламента Руслан Стефанчук уточнил на брифинге, что законопроект рассмотрят в четверг, 21 октября.

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Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

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Наталия Софиенко
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антиахметовский законопроект ресурсный законопроект
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