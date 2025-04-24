Банкир назвал точные суммы, которые можно заработать на банковских депозитах

В апреле ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на 1-1,5 п.п.

Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день средняя доходность по ультракоротким вкладам (3-6 месяцев) составляет 13-13,5% годовых. От 6 до 9 месяцев – 13,5-14,5% годовых. Доходность вкладов сроком 9-12 месяцев составляет в среднем 13-13,5% годовых. Вклады сроком на 1 год – 13-13,5% годовых.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

"Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца – это совокупно 3,25% от размещенной суммы (т.е. 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычислить 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на ¼. То есть, при размещении 10 000 гривен сроком на 3 месяца можно получить чистый доход в среднем 250 гривен, что будет вполне соразмерным уровню инфляции в ближайшие 3 месяца", – отметил банкир.

При размещении 10 000 грн сроком на 3 месяца под 13% годовых (месячная ставка – 1,08%, совокупная ставка за период вклада – 3,25%) сумма дохода за полный срок размещения депозита составит 325 грн. С учетом налоговых взысканий (74,75 грн) чистый доход составит 250,25 грн.

При размещении 10 000 грн сроком на 6 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 7,25%) сумма дохода за полный срок составит 725 грн. С учетом налоговых взысканий (166,75 грн.) чистый доход составит 558,25 грн.

При размещении 10 000 грн сроком на 9 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 10,875%) сумма дохода за полный срок составит 1087,5 грн. С учетом налоговых взысканий (250,13 грн) чистый доход составит 837,3 грн.

При размещении 10 000 грн сроком на 1 год под 13,5% годовых (месячная ставка – 1,12%, ставка за период вклада – 13,5%) сумма дохода за полный срок составит 1350 грн. С учетом налоговых взысканий (310,5 грн) чистый доход составит 1039,5 грн.

Наиболее выгодными для вкладчика в ближайшие 3 месяца, учитывая ожидаемую доходность, Замотаев видит депозиты сроком от 6 месяцев до 9. При этом банкир говорит, что комбанки готовят специальные бонусные предложения для новых вкладчиков, которые могут добавить в среднем от 0,5 п.п. до 1,5 п.п. к выбранному вкладу.

Читайте также Будут ли спасать депозиты от инфляции в 2025 году? Прогноз доходности гривневых вкладов

"Очевидно, чем длиннее по сроку вклад, чем больше размещенная сумма, тем больше уровень дохода. Смоделируем: разместив в банке те же 10 000 грн сроком на 6 месяцев под максимальную процентную ставку в 16% годовых (с учетом возможного стартового бонуса в 1,5 п.п.), можно рассчитывать на доход в размере 8% от суммы вклада (800 грн), а "чистыми" получить 616 грн", – подсчитал Замотаев.

По экономическим прогнозам, в течение следующих 6 месяцев инфляция в Украине может составить суммарно от 4,5% до 6%. Вырученный от депозитов чистый доход в большей степени сможет компенсировать инфляционные потери.

"В настоящее время гривневые депозиты являются наиболее понятным и выгодным механизмом для сбережения средств. Особенно, когда речь идет об относительно незначительных суммах", — отмечает Замотаев.

В то же время, учитывая улучшение экономики, банкир предполагает, что во втором полугодии ставки по гривневым вкладам будут постепенно снижаться до уровня первой половины 2024 года.