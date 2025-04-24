Банкір назвав точні суми, які можна заробити на банківських депозитах

У квітні ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли в середньому на 1-1,5 в. п.

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На сьогодні середня дохідність за ультракороткими вкладами (3-6 місяців) складає 13-13,5% річних. Від 6 до 9 місяців — 13,5-14,5% річних. Дохідність вкладів терміном 9-12 місяців складає в середньому 13-13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік – 13-13,5% річних.

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Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв коментарі, текст якого є у LIGA.net.

"Розуміємо, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці — це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на ¼. Отже, у разі розміщення, приміром, 10 000 гривень терміном на 3 місяці можна отримати чистий дохід у середньому 250 гривень, що буде цілком співмірним рівню інфляції у найближчі 3 місяці", — зазначив банкір.

При розміщенні 10 000 грн терміном на 3 місяці під 13% річних (місячна ставка — 1,08%, сукупна ставка за період вкладу — 3,25%) сума доходу за повний термін розміщення депозиту складе 325 грн. З урахуванням податкових стягнень (74,75 грн) чистий дохід складе 250,25 грн.

При розміщенні 10 000 грн терміном на 6 місяців під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 7,25%) сума доходу за повний термін складе 725 грн. З урахуванням податкових стягнень (166,75 грн) чистий дохід складе 558,25 грн.

При розміщенні 10 000 грн терміном на 9 місяців під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 10,875%) сума доходу за повний термін складе 1087,5 грн. З урахуванням податкових стягнень (250,13 грн) чистий дохід складе 837,3 грн.

При розміщенні 10 000 грн терміном на 1 рік під 13,5% річних (місячна ставка — 1,12%, ставка за період вкладу – 13,5%) сума доходу за повний термін складе 1350 грн. З урахуванням податкових стягнень (310,5 грн) чистий дохід складе 1039,5 грн.

Найбільш вигідними для вкладника у найближчі 3 місяці з огляду на очікувану дохідність Замотаєв бачить депозити терміном від 6 до 9 місяців. Разом з тим, банкір говорить, що комбанки готують спеціальні бонусні пропозиції для нових вкладників, що можуть додати в середньому від 0,5 в.п. до 1,5 в.п. до обраного вкладу.

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"Вочевидь, чим довший за терміном вклад, чим більша розміщена сума, тим більший рівень доходу. Змоделюємо: розмістивши в банку ті ж 10 000 грн терміном на 6 місяців під найвищу відсоткову ставку у 16% річних (з урахуванням можливого стартового бонусу у 1,5 в.п.), можна розраховувати на дохід в розмірі 8% від суми вкладу (800 грн), а "чистими" отримати 616 грн", — підрахував Замотаєв.

За економічними прогнозами, протягом наступних 6 місяців інфляція в Україні може скласти сумарно від 4,5% до 6%. Отриманий від депозитів чистий дохід більшою мірою зможе компенсувати інфляційні втрати.

"Наразі гривневі депозити є найбільш зрозумілим і вигідним механізмом для збереження коштів. Особливо, коли йдеться про відносно незначні суми", — зазначає Замотаєв.

Водночас з огляду на покращення економіки, банкір припускає, що у другому півріччі ставки за гривневими вкладами поступово знижуватимуться до рівня першої половини 2024 року.