Бизнес ухудшил ожидания. Оптимизм только в торговле — индекс НБУ

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Индекс ожиданий деловой активности второй месяц подряд находится ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49.1 в ноябре. Об этом говорится в ежемесячном опросе Национального банка.

В октябре показатель индекса был на отметке 49.6.

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Военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее подорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания, объясняют в НБУ.

Предприятия торговли остаются единственным сектором экономики, прогнозирующим улучшение результатов своей деятельности благодаря замедлению инфляции, устоявшемуся внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50.9 по сравнению с 53.0 в октябре.

Предприятия промышленности прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49.2 (в октябре – 50).

Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс составлял в ноябре 48.4 по сравнению с 47.2 в октябре.

Предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности, учитывая рост производственных затрат, сужение инвестиционного спроса, нехватку квалифицированных кадров, а также сезонные условия: секторальный индекс снизился в ноябре до 40.6 (в октябре – 44.8).

Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего – в секторе строительства.

источник: НБУ

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