UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские бомбардировки и дефицит кадров снижают ожидания бизнеса — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 14:32
Российские бомбардировки и дефицит кадров снижают ожидания бизнеса — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности сократился до 49,6 в октябре с 50,1 в сентябре, снизившись ниже нейтрального уровня (50 пунктов). Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Национальным банком.  

Сохранение значительных рисков безопасности, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий, логистические ограничения экспортеров, сужение инвестиционного спроса, возобновление роста цен на горючее, а также значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов. Восьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря постоянному внутреннему спросу, стабильному функционированию энергосистемы и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в октябре составил 53 по сравнению с 53,3 в сентябре.

Предприятия промышленности второй месяц не прогнозируют изменений своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных/логистических цепочек и замедление инфляции: секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50. 

Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре ожидали ухудшения результатов своей деятельности вследствие сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44,8 (в сентябре – 50,6).

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз предоставили негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос: секторальный индекс составил 47,2 по сравнению с 47,9 в сентябре. 

Большинство опрошенных предприятий ожидали удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков. 

Оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех видов экономической деятельности прогнозировали сокращение общей численности работников. 

НБУ проводил ежемесячный опрос 505 предприятий с 5 по 24 октября 2023 года. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Роман Брыль
нацбанкожидания бизнесаИндекс ожиданий деловой активности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 