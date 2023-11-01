Российские бомбардировки и дефицит кадров снижают ожидания бизнеса — индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности сократился до 49,6 в октябре с 50,1 в сентябре, снизившись ниже нейтрального уровня (50 пунктов). Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Национальным банком.

Сохранение значительных рисков безопасности, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий, логистические ограничения экспортеров, сужение инвестиционного спроса, возобновление роста цен на горючее, а также значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок.

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Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов. Восьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря постоянному внутреннему спросу, стабильному функционированию энергосистемы и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в октябре составил 53 по сравнению с 53,3 в сентябре.

Предприятия промышленности второй месяц не прогнозируют изменений своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных/логистических цепочек и замедление инфляции: секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50.

Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре ожидали ухудшения результатов своей деятельности вследствие сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44,8 (в сентябре – 50,6).

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз предоставили негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос: секторальный индекс составил 47,2 по сравнению с 47,9 в сентябре.

Большинство опрошенных предприятий ожидали удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех видов экономической деятельности прогнозировали сокращение общей численности работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос 505 предприятий с 5 по 24 октября 2023 года.

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