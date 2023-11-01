Російські бомбардування та дефіцит кадрів знижують очікування бізнесу — індекс НБУ
Індекс очікувань ділової активності скоротився до 49,6 у жовтні з 50,1 у вересні, знизившись нижче за нейтральний рівень (50 пунктів). Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком.
Збереження значних ризиків безпеки, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримували економічну активність підприємств та зумовили погіршення оцінок.
Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів. Восьмий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки постійному внутрішньому попиту, стабільному функціонуванню енергосистеми та достатньої пропозиції товарів: секторальний індекс у жовтні становив 53 у порівнянні з 53,3 у вересні.
Підприємства промисловості другий місяць не прогнозують змін своєї ділової активності, попри оптимізацію виробничих/логістичних ланцюжків та уповільнення інфляції: секторальний індекс у жовтні не змінився порівняно з вереснем та становив 50.
Підприємства будівництва після п'яти місяців оптимістичних оцінок у жовтні очікували на погіршення результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності, звуження інвестиційного попиту та нестачі кваліфікованих кадрів: секторальний індекс склав 44,8 (у вересні – 50,6).
Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре надали негативні оцінки своєї ділової активності через подальше подорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит: секторальний індекс становив 47,2 у порівнянні з 47,9 у вересні.
Більшість опитаних підприємств очікували на подорожчання власної продукції/послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників.
Оцінки зайнятості погіршилися. Респонденти всіх видів економічної діяльності прогнозували скорочення загальної кількості працівників.
НБУ проводив щомісячне опитування 505 підприємств з 5 до 24 жовтня 2023 року.
- У вересні 2023 року бізнес підвищив очікування завдяки відновленню виробництва.
- За підсумками вересня споживчі настрої українців погіршилися. Сумніваються у перспективах економіки.
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