Російські бомбардування та дефіцит кадрів знижують очікування бізнесу — індекс НБУ

Індекс очікувань ділової активності скоротився до 49,6 у жовтні з 50,1 у вересні, знизившись нижче за нейтральний рівень (50 пунктів). Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком.

Збереження значних ризиків безпеки, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримували економічну активність підприємств та зумовили погіршення оцінок.

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Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів. Восьмий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки постійному внутрішньому попиту, стабільному функціонуванню енергосистеми та достатньої пропозиції товарів: секторальний індекс у жовтні становив 53 у порівнянні з 53,3 у вересні.

Підприємства промисловості другий місяць не прогнозують змін своєї ділової активності, попри оптимізацію виробничих/логістичних ланцюжків та уповільнення інфляції: секторальний індекс у жовтні не змінився порівняно з вереснем та становив 50.

Підприємства будівництва після п'яти місяців оптимістичних оцінок у жовтні очікували на погіршення результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності, звуження інвестиційного попиту та нестачі кваліфікованих кадрів: секторальний індекс склав 44,8 (у вересні – 50,6).

Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре надали негативні оцінки своєї ділової активності через подальше подорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит: секторальний індекс становив 47,2 у порівнянні з 47,9 у вересні.

Більшість опитаних підприємств очікували на подорожчання власної продукції/послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників.

Оцінки зайнятості погіршилися. Респонденти всіх видів економічної діяльності прогнозували скорочення загальної кількості працівників.

НБУ проводив щомісячне опитування 505 підприємств з 5 до 24 жовтня 2023 року.

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