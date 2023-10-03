Бізнес покращив очікування завдяки відновленню виробництва — індекс НБУ

Індекс очікувань ділової активності зріс до 50.1 у вересні 2023 року порівняно з 49.3 у серпні, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів постачання продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, покращення інфляційних та курсових очікувань, стійкий внутрішній попит спричинили покращення очікувань бізнесу, пояснюють у НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Підприємства промисловості покращили оцінки своїх економічних результатів, враховуючи поступове відновлення темпів виробництва, нові шляхи постачання продукції та уповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 50.0 порівняно з 48.8 у серпні.

Підприємства будівництва п'ятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту на іпотечні кредити за пільговими державними програмами, бюджетному фінансуванню будівництва та відновленню доріг, а також сезонному фактору: секторальний індекс у вересні становив 50.6 (у серпні – 51.0).

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: сьомий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки стійким споживчим настроям, достатній пропозиції товарів та уповільненню інфляції: секторальний індекс у вересні становив 53.3 порівняно з 52.5 у серпні.

Підприємства сфери послуг дещо пом'якшили, але єдині з усіх секторів економіки зберегли негативні оцінки своєї ділової активності з огляду на руйнування транспортної логістики, підвищення цін на пальне та слабкий попит: секторальний індекс у вересні становив 47.9 у порівнянні з 47.3 у серпні.

Більшість опитаних підприємств очікують на подорожчання власної продукції/послуг на тлі зростання закупівельних цін.

Оцінки зайнятості неоднорідні. Тільки підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують на збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Водночас респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують на скорочення загальної чисельності працівників.

НБУ проводив щомісячне опитування 502 підприємств 4 до 22 вересня 2023 року.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті