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Падіння експорту, дороге пальне та слабкий ринок праці стримують активність бізнесу — НБУ

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 15:01
Падіння експорту, дороге пальне та слабкий ринок праці стримують активність бізнесу — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Індекс очікувань ділової активності зріс до 49.3 пунктів у серпні порівняно з 48.8 у липні, наблизившись до нейтрального рівня (50 пунктів). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Збереження значних ризиків безпеки, обмеження експортної логістики та скорочення обсягу експорту продукції, нові руйнування інфраструктурних об'єктів, підвищення цін на пальне, повільне відновлення ринку праці стримують економічну активність підприємств, зазначають у Нацбанку.

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Підприємства промисловості другий місяць поспіль стримано оцінили свої економічні результати через порушення логістики, скорочення експортних можливостей та подорожчання пального: секторальний індекс у серпні становив 48.8 порівняно з 48.2 у липні.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки налагодженню виробництва будматеріалів, бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення інфраструктури, а також сезонному фактору: секторальний індекс у серпні становив 51.0 (у липні – 51.6).

Підприємства торгівлі протягом пів року позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки усталеному внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми, поліпшенню інфляційних та курсових очікувань: секторальний індекс у серпні становив 52.5 порівняно з 51.6 у липні.

Підприємства сфери послуг четвертий місяць поспіль зберегли найстриманіші оцінки своєї ділової активності серед інших секторів економіки з огляду на подальше блокування "зернового коридору", низьку платоспроможність населення та слабкий попит: секторальний індекс залишився на рівні липня – 47.3.

Оцінки зайнятості стримані в усіх секторах. Як і в липні, на збільшення персоналу очікують тільки підприємства торгівлі.

НБУ проводив щомісячне опитування підприємств із 3 до 23 серпня 2023 року.

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Роман Бриль
НБУочікування бізнесуІндекс очікувань ділової активності
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