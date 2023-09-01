Падение экспорта, дорогое топливо и слабый рынок труда сдерживают активность бизнеса — НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 49.3 пункта в августе по сравнению с 48.8 в июле, приблизившись к нейтральному уровню (50 пунктов). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сохранение значительных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики и сокращение объема экспорта продукции, новые разрушения инфраструктурных объектов, повышение цен на топливо, медленное восстановление рынка труда сдерживают экономическую активность предприятий, отмечают в Нацбанке

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Предприятия промышленности второй месяц подряд сдержанно оценили свои экономические результаты ввиду нарушения логистики, сокращения экспортных возможностей и удорожания горючего: секторальный индекс в августе составил 48.8 по сравнению с 48.2 в июле.

Предприятия строительства четвертый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря налаживанию производства стройматериалов, бюджетному финансированию на строительство и восстановление инфраструктуры, а также сезонному фактору: секторальный индекс в августе составил 51.0 (в июле – 51.6).

Предприятия торговли в течение полугода положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устоявшемуся внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий: секторальный индекс в августе составил 52.5 по сравнению с 51.6 в июле.

Предприятия сферы услуг четвертый месяц подряд сохранили самые сдержанные оценки своей деловой активности среди других секторов экономики, учитывая дальнейшую блокировку "зернового коридора", низкую платежеспособность населения и слабый спрос: секторальный индекс остался на уровне июля – 47.3.

Оценки по занятости сдержанны во всех секторах. Как и в июле, увеличения персонала ожидают только предприятия торговли.

НБУ проводил ежемесячный опрос предприятий с 3 по 23 августа 2023 года.

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