Бизнес впервые с конца весны ухудшил оценку своих перспектив — индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности после трех месяцев роста опустился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48.8 в июле. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

На снижение оценок бизнеса повлияли: пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на горючее, остановка "зернового коридора", усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров.

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Предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок ожидают ухудшения своих экономических результатов: секторальный индекс в июле составил 48.2 по сравнению с 51 в июне. Респонденты прогнозируют меньшие объемы новых экспортных заказов, а также ухудшили оценки объемов незавершенного производства и запасов сырья и материалов.

Предприятия строительства третий месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору: секторальный индекс в июле составил 51.3 (в июне – 58.6).

Предприятия торговли пятый месяц подряд положительно оценили результаты своей деятельности благодаря насыщению рынка товарами и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс в июле составил 51.6 по сравнению с 52.5 в июне.

Предприятия сферы услуг сохранили самые сдержанные оценки своих экономических перспектив среди других секторов экономики, учитывая блокировку "зернового коридора", рост цен на горючее и снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения: секторальный индекс составил 47.3 по сравнению с 48.9 в июне.

Большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги в результате роста закупочных цен.

Оценки по занятости сдержанны. Увеличения персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников.

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