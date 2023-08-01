Бізнес вперше з кінця весни погіршив оцінку своїх перспектив — індекс НБУ

Індекс очікувань ділової активності після трьох місяців зростання опустився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) до 48.8 у липні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

На зниження оцінок бізнесу вплинули: перегляд ціноутворення підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинка "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

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Підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують на погіршення своїх економічних результатів: секторальний індекс у липні становив 48.2 порівняно з 51 у червні. Респонденти прогнозують менші обсяги нових експортних замовлень, а також погіршили оцінки обсягів незавершеного виробництва та запасів сировини та матеріалів.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню діяльності у будівництві доріг, мостів, тунелів та трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51.3 (у червні – 58.6).

Підприємства торгівлі п'ятий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс у липні становив 51.6 порівняно з 52.5 у червні.

Підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки з огляду на блокування "зернового коридору", зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс склав 47.3 порівняно з 48.9 у червні.

Більшість опитаних респондентів налаштовані на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Оцінки зайнятості стримані. На збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі. Керівники підприємств будівництва не очікують на зміни. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозують зменшення чисельності працівників.

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