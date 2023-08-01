RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бізнес вперше з кінця весни погіршив оцінку своїх перспектив — індекс НБУ

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 13:58
Бізнес вперше з кінця весни погіршив оцінку своїх перспектив — індекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Індекс очікувань ділової активності після трьох місяців зростання опустився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) до 48.8 у липні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

На зниження оцінок бізнесу вплинули: перегляд ціноутворення підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинка "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують на погіршення своїх економічних результатів: секторальний індекс у липні становив 48.2 порівняно з 51 у червні. Респонденти прогнозують менші обсяги нових експортних замовлень, а також погіршили оцінки обсягів незавершеного виробництва та запасів сировини та матеріалів.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню діяльності у будівництві доріг, мостів, тунелів та трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51.3 (у червні – 58.6).

Підприємства торгівлі п'ятий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс у липні становив 51.6 порівняно з 52.5 у червні.

Підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки з огляду на блокування "зернового коридору", зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс склав 47.3 порівняно з 48.9 у червні.

Більшість опитаних респондентів налаштовані на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Оцінки зайнятості стримані. На збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі. Керівники підприємств будівництва не очікують на зміни. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозують зменшення чисельності працівників.

НБУ проводив щомісячне опитування 490 підприємств із 5 по 24 липня 2023 року.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль
НБУіндекс очікуваньзерновий коридор
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 