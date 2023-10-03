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Бизнес повысил ожидания благодаря восстановлению производства — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 16:20
Бизнес повысил ожидания благодаря восстановлению производства — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 50.1 в сентябре 2023 года по сравнению с 49.3 в августе, превысив нейтральный уровень (50 пунктов). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Постепенное восстановление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, устойчивый внутренний спрос привели к улучшению ожиданий бизнеса, объясняют в НБУ.

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Предприятия промышленности улучшили оценки своих экономических результатов, учитывая постепенное восстановление темпов производства, новые пути поставок продукции и замедление инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 50.0 по сравнению с 48.8 в августе. 

Предприятия строительства пятый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению спроса на ипотечные кредиты по льготным государственным программам, бюджетному финансированию строительства и восстановлению дорог, а также сезонному фактору: секторальный индекс в сентябре составил 50.6 (в августе – 51.0).

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: седьмой месяц подряд они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устойчивым потребительским настроениям, достаточному предложению товаров и замедлению инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 53.3 по сравнению с 52.5 в августе. 

Предприятия сферы услуг несколько смягчили, но единственные из всех секторов экономики сохранили негативные оценки своей деловой активности, учитывая разрушение транспортной логистики, повышение цен на топливо и слабый спрос: секторальный индекс в сентябре составил 47.9 по сравнению с 47.3 в августе. 

Большинство опрошенных предприятий ожидают удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста закупочных цен. 

Оценки по занятости неоднородны. Только предприятия торговли третий месяц подряд ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников. 

НБУ проводил ежемесячный опрос 502 предприятий 4 по 22 сентября 2023 года.

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Роман Брыль
нацбанкожидания бизнесаИндекс ожиданий деловой активности
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