Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

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Індекс очікувань ділової активності другий місяць поспіль є нижчим за нейтральний рівень (50 пунктів) і склав 49.1 у листопаді. Про це йдеться в щомісячному опитуванні Національного банку.

У жовтні показник індексу був на позначці 49.6.

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Воєнні дії та їхні наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування, пояснюють в НБУ.

Підприємства торгівлі залишаються єдиним сектором економіки, який прогнозує покращення результатів своєї діяльності завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50.9 порівняно з 53.0 у жовтні.

Підприємства промисловості прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49.2 (у жовтні – 50).

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48.4 у порівнянні з 47.2 у жовтні.

Підприємства будівництва найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності з огляду на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, нестачу кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: секторальний індекс знизився в листопаді до 40.6 (у жовтні – 44.8).

Оцінки зайнятості залишаються стриманими. Керівники всіх секторів продовжують очікувати на скорочення загальної чисельності працівників, найбільше – в секторі будівництва.

джерело: НБУ

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