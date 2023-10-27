Блокировка 50 млрд евро для Украины: в Словакии назвали условия для выделения денег

Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях. Об этом сообщила канцелярия словацкого правительства, сообщает Aktuality.

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС и перечислил условия:

"Мы не допустим никаких сокращений фондов ЕС, предназначенных для поддержки фермеров и устранения неравенства. Увеличенный бюджет Евросоюза будет использован для повышения конкурентоспособности и для борьбы с нелегальной миграцией", – сказал он.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он также призвал к тому, чтобы финансовая поддержка Украины была обусловлена гарантиями, что европейские деньги, в том числе словацкие, не будут присвоены.

Часть этих средств, по мнению Фицо, следует направить на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных районах и поддержку словацких компаний в восстановлении Украины.

По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. По состоянию на конец октября два крупнейших донора Украины – Евросоюз и США – еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.

Евросоюз рассматривает "Инструмент для Украины" с 50 млрд евро на четыре года, его утверждение планируется на конец года.

США из-за политических споров вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. 25 октября в США избрали спикером нижней палаты парламента республиканца Майка Джонсона, скептически настроенного к финансированию Украины.