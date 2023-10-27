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Блокування 50 млрд євро для України: у Словаччині назвали умови для виділення грошей

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 15:13
Блокування 50 млрд євро для України: у Словаччині назвали умови для виділення грошей - Фото
Роберт Фіцо (скриншот)

Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов. Про це повідомила канцелярія словацького уряду, повідомляє Aktuality.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, Братислава готова збільшити свій внесок у бюджет ЄС і перерахував умови:

"Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності та для боротьби з нелегальною міграцією", – сказав він.

Він також закликав до того, щоб фінансова підтримка України була обумовлена гарантіями того, що європейські гроші, зокрема словацькі, не будуть привласнені.

Частину цих коштів, на думку Фіцо, слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній у відбудові України.

  • За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Станом на кінець жовтня два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.
  • Євросоюз розглядає "Інструмент для України" з 50 млрд євро на чотири роки, його затвердження планується на кінець року.
  • США через політичні суперечки увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, у якій не передбачили нову допомогу для України. 25 жовтня у США обрали спікером нижньої палати парламенту республіканця Майка Джонсона, який скептично налаштований до фінансування України.
  • Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу в четвер виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.
Наталія Софієнко
євросоюзСловаччинаРоберт Фіцо
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