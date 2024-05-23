"Больше правоохранительная история, чем фискальная". Минфин не хочет координировать БЭБ

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Правительство Украины считает, что после реформы Бюро экономической безопасности будет больше правоохранительным органом, а не фискальным. Поэтому его передача в ведение Минфина была бы нецелесообразной, сказал министр Сергей Марченко в интервью "Громадському радіо".

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"Концентрация всех экономических преступлений под одной площадкой – это достаточно серьезный вопрос, немного расходящийся с философией, которую предлагал два года назад, когда была дискуссия о создании этого органа", – сказал он.

Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект о перезапуске БЭБ. Его уже приняли в первом чтении, но перед вторым еще предстоит рассмотреть более тысячи поправок.

В 2023 году в меморандуме с Международным валютным фондом было сказано, что БЭБ должен стать аналитическим органом и перейти в подчинение Минфина.

В последней редакции меморандума говорится, что деятельность БЭБ продолжит координироваться Кабинетом министров Украины, учитывая, что этот орган сосредоточится на борьбе с тяжкими экономическими преступлениями.

"Это больше превратилось в правоохранительную историю, чем фискальную. Сейчас мы говорим о серьезном правоохранительном органе с серьезными полномочиями. И в этих условиях, честно говоря, Министерство финансов не готово быть тем органом, который будет координировать политику [БЭБ]. Это немного выходит за пределы наших полномочий", – сказал Марченко.