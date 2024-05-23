"Більше правоохоронна історія, ніж фіскальна". Мінфін не хоче координувати БЕБ

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Уряд України вважає, що після реформи Бюро економічної безпеки буде більше правоохоронним органом, а не фіскальним. Тому його передання у відання Мінфіну було б недоцільним, сказав міністр Сергій Марченко в інтерв'ю Громадському радіо.

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"Концентрація всіх економічних злочинів під одним майданчиком – це досить серйозне питання, яке трохи розходиться з філософією, яку пропонував два роки тому, коли була дискусія про створення цього органу", – сказав він.

Верховна Рада зараз розглядає законопроєкт про перезапуск БЕБ. Його уже ухвалили у першому читанні, але перед другим ще потрібно розглянути понад тисячу правок.

У 2023 році у меморандумі з Міжнародним валютним фондом йшлося, що БЕБ має стати аналітичним органом і перейти до підпорядкування Мінфіну.

В останній редакції меморандуму йдеться про те, що діяльність БЕБ продовжить координуватися Кабінетом міністрів України, зважаючи на те, що цей орган зосередиться на боротьбі з тяжкими економічними злочинами.

"Це більше перетворилося в правоохоронну історію, ніж фіскальну. Зараз ми говоримо про серйозний правоохоронний орган із серйозними повноваженнями. І в цих умовах, чесно кажучи, Міністерство фінансів не готове бути тим органом, який буде координувати політику [БЕБ]. Це трохи виходить за межі наших повноважень", – сказав Марченко.