Британия угрожает судом Абрамовичу, чтобы £2,5 млрд от продажи "Челси" пошли Украине

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Британское правительство угрожает подать в суд на бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, чтобы обеспечить передачу денег от продажи клубу на гуманитарную помощь Украине. Об этом пишет BBC.

Вырученные от продажи футбольного клуба 2,5 млрд фунтов стерлингов были заморожены на счету в британском банке после того, как Абрамович попал под санкции из-за полномасштабной войны России против Украины.

Правительство Великобритании хочет, чтобы эти деньги пошли на гуманитарную помощь Украине, но Абрамович заявляет, что их должны получить "все жертвы войны в Украине", включая пострадавших в России.

Канцлер Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел страны Дэвид Лемми отметили: "Мы оставляем двери для переговоров открытыми, но полностью готовы обратиться в суд, если это потребуется".

Они заявили, что хотят "обеспечить, чтобы люди, страдающие в Украине, могли воспользоваться этими поступлениями как можно скорее", и добавили, что "правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продаж футбольного клуба "Челси" были направлены на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России".

"Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому поводу", – отметили британские чиновники.

Абрамович, связываемый с президентом РФ Владимиром Путиным (сам он это отрицает), получил специальное разрешение на продажу клуба в 2022 году при условии, что не получит никакой выгоды из соглашения.

Формально у него нет доступа к деньгам из-за санкций, но они все еще юридически принадлежат ему.

На момент продажи клуба Абрамович пообещал передать вырученные средства в фонд в поддержку "всех жертв войны", однако конкретный механизм до сих пор не создан.