Британія погрожує судом Абрамовичу, щоб £2,5 млрд від продажу "Челсі" пішли Україні

Абрамович не дає згоду на передання Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу "Челсі"

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Британський уряд погрожує подати до суду на колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, щоб забезпечити передання грошей від продажу клубу на гуманітарну допомогу Україні. Про це пише BBC.

Виручені від продажу футбольного клубу 2,5 млрд фунтів стерлінгів були заморожені на рахунку у британському банку після того, як Абрамович потрапив під санкції через повномасштабну війну Росії проти України.

Уряд Великої Британії хоче, щоб ці гроші пішли на гуманітарну допомогу Україні, але Абрамович заявляє, що їх мають отримати "усі жертви війни в Україні", включно з тими, хто постраждав у Росії.

Канцлер Казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр закордонних справ країни Девід Леммі зазначили: "Ми залишаємо двері для переговорів відкритими, але повністю готові звернутися до суду, якщо це буде потрібно".

Вони заявили, що хочуть "забезпечити, щоб люди, які страждають в Україні, могли скористатися цими надходженнями якомога швидше", і додали, що "уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії".

"Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем щодо цього", – зазначили британські чиновники.

Абрамович, якого пов’язують із президентом РФ Володимиром Путіним (сам він це заперечує), отримав спеціальний дозвіл на продаж клубу у 2022 році за умови, що не отримає жодної вигоди з угоди.

Формально він не має доступу до грошей через санкції, але вони все ще юридично належать йому.

На момент продажу клубу Абрамович пообіцяв передати виручені кошти у фонд на підтримку "всіх жертв війни", однак конкретного механізму досі не створено.