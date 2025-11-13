Дания подтвердила свою поддержку Украины, несмотря на коррупционный скандал

Фото: EPA / Olivier Matthys

Украина имеет сильную европейскую поддержку, несмотря на коррупционный скандал в энергетическом секторе. Об этом заявила министр экономики Дании Стефани Лозе перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.

В ходе общения с журналистами представительница председательствующей в Совете ЕС Дании прокомментировала, повлиял ли последний коррупционный скандал в Украине на доверие Евросоюза к репарационному кредиту и финансовой поддержке.

Лозе подчеркнула, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и одновременно наша страна должна неустанно работать над реформами, укреплением институтов и борьбой с коррупцией.

"Украина должна неустанно работать над реформами, укреплять все слои своего общества, и это также касается борьбы с коррупцией. Но не должно быть никаких сомнений в том, что за Украиной стоит мощная европейская поддержка", – подчеркнула Лозе.

Сегодня, 13 ноября, в Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят варианты предоставления Украине финансовой помощи в размере 130–140 млрд евро – путем привлечения заемных средств или за счет замороженных российских активов.