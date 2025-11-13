Данія підтвердила підтримку України, попри корупційний скандал

Фото: EPA / Olivier Matthys

Україна має сильну європейську підтримку, попри корупційний скандал в енергетичному секторі. Про це заявила міністерка економіки Данії Стефані Лозе перед засіданням Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі.

Під час спілкування з журналістами представниця головуючої в Раді ЄС Данії прокоментувала, чи вплинув останній корупційний скандал в Україні на довіру Євросоюзу щодо репараційної позики та фінансової підтримки.

Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримку України, водночас вона повинна безперервно працювати над реформами, зміцненням інституцій та боротьбою з корупцією.

"Україна має безперервно працювати над реформами, зміцнювати всі частини свого суспільства, і це також стосується боротьби з корупцією. Але не повинно бути жодних сумнівів, що за Україною стоїть потужна європейська підтримка", – підкреслила Лозе.

Міністри фінансів країн ЄС сьогодні, 13 листопада, у Брюсселі обговорять варіанти надання Україні фінансової допомоги на суму 130–140 млрд євро – шляхом залучення позикових грошей або коштом заморожених російських активів.