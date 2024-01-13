Дания выделила $21 млн на восстановление Николаева
Дания выделяет Украине новый пакет финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление Николаева. Об этом сообщил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.
Пакет от Дании, в частности, включает в себя проекты в аграрном секторе, направленные на разминирование сельскохозяйственных угодий, предоставление когенерационных установок, а также реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.
Кубраков напомнил, что весной 2023 года Дания взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью. С этого времени страна выделила уже 100 млн долларов на восстановление.
За эти средства закупили 44 единицы специальной и строительной техники, 30 школьных и городских автобусов, медицинское оборудование, противопожарное оборудование, водонапорные башни и оборудование для водоснабжения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на некоторых участках ТЭЦ. Выполняют работы с газо- и электрокоммуникациями, монтируют оборудование.
Также идет восстановление трех микрорайонов города и строительство укрытий по меньшей мере в 9 школах.
- 26 октября Министерство обороны Дании объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $522 млн. Туда вошли БМП-2, танки Т-72, артснаряды, дроны и прочее.
- 7 ноября Дания выделила дополнительно $43 млн на подготовку Николаева и области к зиме.