Дания выделила $21 млн на восстановление Николаева

Весной 2023 года Дания взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью

Фото: facebook/oleksandr.kubrakov

Дания выделяет Украине новый пакет финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление Николаева. Об этом сообщил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

Пакет от Дании, в частности, включает в себя проекты в аграрном секторе, направленные на разминирование сельскохозяйственных угодий, предоставление когенерационных установок, а также реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.

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Кубраков напомнил, что весной 2023 года Дания взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью. С этого времени страна выделила уже 100 млн долларов на восстановление.

За эти средства закупили 44 единицы специальной и строительной техники, 30 школьных и городских автобусов, медицинское оборудование, противопожарное оборудование, водонапорные башни и оборудование для водоснабжения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на некоторых участках ТЭЦ. Выполняют работы с газо- и электрокоммуникациями, монтируют оборудование.

Также идет восстановление трех микрорайонов города и строительство укрытий по меньшей мере в 9 школах.