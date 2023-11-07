Данія виділила додатково $43 млн на підготовку Миколаєва до зими
Україна затвердила новий пакет допомоги від Данії на $42,9 млн для Миколаєва й Миколаївської області на підготовку регіону до зими. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.
Гроші будуть використані на закупівлю й монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичної соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.
Данія ще у березні 2023 року підписала меморандум, в якому зобов'язалася взяти на себе провідну роль у відновленні Миколаєва й області.
Співпраця зосереджена на восьми напрямках: інфраструктура, ефективне управління, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, зелений перехід, молодь і культура.
"Партнерство України й Данії у відновленні Миколаївської області є одним із яскравих прикладів міждержавного взаєморозуміння, швидкого ухвалення рішень і залученості у процес. Спільно ми вибудували модель, за якої у відновленні можуть брати участь як державні структури, так і бізнес", – прокоментував Кубраков.
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- 20 червня Данія збільшила фонд підтримки України. Це плюс 3 млрд євро військової допомоги.
- 26 жовтня Данія передала Україні пакет допомоги на $522 млн – танки, БМП, снаряди й інше.
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