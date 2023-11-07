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Данія виділила додатково $43 млн на підготовку Миколаєва до зими

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 17:46
Данія виділила додатково $43 млн на підготовку Миколаєва до зими - Фото
Фото: depositphotos.com

Україна затвердила новий пакет допомоги від Данії на $42,9 млн для Миколаєва й Миколаївської області на підготовку регіону до зими. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

Гроші будуть використані на закупівлю й монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичної соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.

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Данія ще у березні 2023 року підписала меморандум, в якому зобов'язалася взяти на себе провідну роль у відновленні Миколаєва й області.

Співпраця зосереджена на восьми напрямках: інфраструктура, ефективне управління, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, зелений перехід, молодь і культура.

"Партнерство України й Данії у відновленні Миколаївської області є одним із яскравих прикладів міждержавного взаєморозуміння, швидкого ухвалення рішень і залученості у процес. Спільно ми вибудували модель, за якої у відновленні можуть брати участь як державні структури, так і бізнес", – прокоментував Кубраков.

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Роман Бриль
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